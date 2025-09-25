Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kapsamında Beyaz Önlük Giyme Töreni yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre DAÜ Eczacılık Fakültesi Yeşil Salon’da yapılan törende 60 öğrenci beyaz önlüklerini giydi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, DAÜ ve Eczacılık Fakültesi tanıtım videosu gösterimi ve açılış konuşmaları yapıldı.

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, konuşmasında, 2011 yılında kurulan fakültenin, bugüne kadar farklı ülkelerden 1300’ün üzerinde mezun verdiğini, fakültenin modern altyapısı ve güçlü akademik kadrosuyla çağdaş bir eğitim sunduğunu söyledi. Gülcan, beyaz önlüklerini giyerek mesleklerine ilk adımı atan öğrencileri kutladı.

DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, “Beyaz önlük sadece bir giysi değil, bilimin, sorumluluğun, etik değerlerin ve insan sağlığına bağlılığın simgesidir. Bugün bu önlüğü giyerek, bilgi edinmenin ötesinde bu bilgiyi insanlık yararına kullanma sözü veriyorsunuz.” dedi.

Törene katılamayan DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk gönderdiği mesajda, “Beyaz önlük; bilime, insanlığa ve etik değerlere bağlılığın sembolüdür” diyerek, öğrencilere başarılar diledi.