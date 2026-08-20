Uluslararası akademik iş birliklerini her geçen gün genişleten Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın farklı ülkelerinden tıp öğrencilerini Kuzey Kıbrıs’ta buluşturuyor. Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) koordinasyonunda, Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu’nun (IFMSA) Klinik (SCOPE) ve Araştırma (SCORE) Değişim Programları kapsamında düzenlenen programla, 26 farklı ülkeden tıp öğrencisi Kuzey Kıbrıs’ta bir araya geliyor. Yoğun ilgi gören değişim programında öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde klinik eğitim alırken bilimsel araştırma çalışmalarına da katılarak uluslararası deneyim kazanıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi iş birliğinde gerçekleştirilen program kapsamında; Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Çekya, Endonezya, Estonya, Filistin, Hırvatistan, Irak, İspanya, Almanya, Ürdün, Lübnan, Kuzey Makedonya, Macaristan, Moldova, Mısır, Oman, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Ukrayna’dan gelen öğrenciler, klinik eğitim ve bilimsel araştırma çalışmalarına katılıyor.

Temmuz ayında 23 klinik değişim ve 4 araştırma değişim öğrencisi olmak üzere toplam 27 uluslararası tıp öğrencisini ağırlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Ağustos ayında ise 27 klinik değişim ve 7 araştırma değişim öğrencisi olmak üzere toplam 34 öğrenciyi eğitim programlarına dahil ediyor. Program kapsamında öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin farklı branşlarında gerçekleştirilen rotasyonlarla uygulamalı klinik deneyim kazanırken, akademisyenlerin danışmanlığında yürütülen bilimsel araştırmalara da aktif olarak katılıyor. Klinik ve akademik çalışmaların yanı sıra düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle Kuzey Kıbrıs’ı yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, farklı ülkelerden meslektaşlarıyla bir araya gelerek mesleki ve kültürel deneyimlerini uluslararası bir perspektifle zenginleştiriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Yavuz Özkum, uluslararası değişim programlarının öğrencilerin mesleki gelişimlerinin yanı sıra farklı kültürleri tanımalarına da önemli katkı sağladığını vurguladı. Prof. Dr. Özkum, “Bu yaz 26 farklı ülkeden tıp öğrencisini üniversitemizde ağırlıyoruz. Öğrencilerimiz, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde klinik deneyim kazanırken bilimsel araştırmalara katılma ve farklı ülkelerden meslektaşlarıyla birlikte çalışma fırsatı da buluyor. Farklı ülkelerden genç hekim adaylarını aynı akademik ortamda buluşturan bu etkileşimi çok değerli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeni şeyler öğrenmek için çok iyi bir yer, gelin ve bu deneyimin tadını çıkarın!”

IFMSA Değişim Programı kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim alan Slovakyalı tıp öğrencisi Anna Vahlova, fakültesinden daha önce Kuzey Kıbrıs’a gelen öğrencilerin tavsiyesi üzerine değişim programını tercih ettiğini belirterek, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin modern altyapısından ve sunduğu klinik eğitim olanaklarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çekya’daki Palacky University Olomouc 5’inci sınıf öğrencisi Vahlova, “Çok modern bir hastane. Çok sayıda yeni ekipman var ve doktorların hepsi çok profesyonel. Görülecek ve yapılacak çok fazla şey var. Öğrenmek için birçok fırsatımız oluyor” dedi. Değişim programının akademik ve mesleki gelişimine önemli katkı sağladığını ifade eden Vahlova, değişim programını diğer uluslararası tıp öğrencilerine kesinlikle tavsiye ettiğini söyleyerek, “Yeni şeyler öğrenmek için çok iyi bir yer ve buradaki insanlar gerçekten çok yardımsever ve güler yüzlü. Sadece Kuzey Kıbrıs’a gelin ve bu deneyimin tadını çıkarın” dedi.

“Tıp eğitimim boyunca ziyaret ettiğim en güzel hastanelerden biri!”

Program kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim alan Macaristanlı tıp öğrencisi Greta Hody, daha önce ziyaret ettiği Kuzey Kıbrıs’a duyduğu hayranlığın değişim programında yeniden adaya gelme kararında etkili olduğunu belirtti. Szeged Üniversitesi Tıp Fakültesi 6’ıncı sınıf öğrencisi Hody, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin modern yapısı, hastalara sunduğu geniş alanlar ve yüksek konfor seviyesinden etkilendiğini ifade ederek, “Tıp eğitimim boyunca ziyaret ettiğim en güzel hastanelerden biri. Hastaların kendilerine ait geniş alanlarının ve mahremiyetlerinin olması gerçekten çok önemli” dedi. Değişim programının mesleki gelişimine de katkı sağladığını belirten Hody, hocalarıyla farklı tıbbi konuları tekrar etme fırsatı bulduğunu ve bunun tıp eğitimindeki son yılı öncesinde kendisi için çok faydalı olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs’taki sosyal yaşamdan da memnuniyet duyduğunu belirten Hody, “Buradaki insanlar bize karşı çok arkadaş canlısı ve misafirperver. Buradaki öğrencilerle tanıştık ve şimdiden birlikte yapacağımız bazı planlarımız var” ifadelerini kullandı.

“Çok fazla uygulamalı deneyim kazanıyoruz.”

Romanyalı tıp öğrencisi Stefan Stanciu da daha önce değişim programına katılan öğrencilerden aldığı olumlu geri bildirimler üzerine Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih ettiğini belirtti. UMFST Targu Mureș Üniversitesi 3’üncü sınıf öğrencisi Stanciu, özellikle Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları alanında uygulamalı eğitim ve araştırma deneyimi kazandığını ifade ederek, “Antibiyotik testleri yapabiliyoruz, araştırma konusunda da nasıl araştırma yapılması gerektiğine dair çok fazla uygulamalı deneyim kazanıyoruz” dedi. Kampüs ve yurtlardaki sosyal yaşamdan da memnun olduğunu belirten Stanciu, değişim programını uluslararası tıp öğrencilerine kesinlikle tavsiye ettiğini söyleyerek, “Burada özellikle araştırma açısından gerçekten çok şey öğrenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Yine Roman’dan gelen tıp öğrencisi George Jemna, üniversitenin büyük ve modern yapısı ile sunduğu eğitim olanakları nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih ettiğini belirtti. Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy (Lași Tıp Üniversitesi) Genel Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Jemna, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ndeki klinik eğitim deneyiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Doktorlar çok güler yüzlüydü ve birçok şeyi açıkladılar. Ayrıca birçok ameliyat görme, farklı teknikleri ve yaklaşımları deneyimleme fırsatım oluyor” dedi. Kampüsteki sosyal ve sportif olanakların da kendisini etkilediğini belirten Jemna, değişim programını diğer uluslararası tıp öğrencilerine yüzde yüz tavsiye ettiğini ifade ederek, “Mesleki gelişiminize odaklanabiliyorsunuz. Çok rahat, kolay ve keyifli bir ortam. Burada kelimenin tam anlamıyla her şeyin olmasını çok seviyorum. Çok büyük bir süpermarketten spor merkezlerine ve sahalara kadar her şey var. Akşamları bir araya gelip voleybol oynayabiliyoruz. Ayrıca servis araçlarıyla ulaşım imkanımız da var” diye konuştu.