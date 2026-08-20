Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), yerel yönetimlerde demokratik, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını güçlendirmek amacıyla işbirliği yapma kararı almıştır. Bu işbirliği, yalnızca yerel yönetimlere ilişkin bir seçim işbirliği değil; toplumda giderek güçlenen değişim, uzlaşı ve birlikte yönetim beklentisinin de doğal bir sonucudur. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ortaya konulan ortak anlayışın ve işbirliği iradesinin devamı niteliğini taşımaktadır.

CTP ve TDP açısından yerel yönetimler hizmet üreten idari yapılar olmak yanında halkın yönetime doğrudan katıldığı, karar süreçlerinin birlikte şekillendirildiği ve yerel demokrasinin hayat bulduğu en önemli yönetim alanlarından biridir. Bu nedenle işbirliğimizin temelini birlikte yönetim ilkesi oluşturmaktadır. Belediye başkanı, belediye meclisi, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve bölge halkının karar süreçlerine etkin biçimde katıldığı bir yerel yönetim kültürünün güçlendirilmesi ortak hedefimizdir. Bu yaklaşım, farklı siyasi görüşlerden ve toplumun tüm kesimlerinden yurttaşları ortak değerler etrafında buluşturmayı, kapsayıcı ve uzlaşıya dayalı bir yönetim anlayışını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Bu anlayış çerçevesinde CTP ve TDP Parti Meclisleri; Lefkoşa, Girne, Mağusa, Güzelyurt, Lefke, İskele, Değirmenlik-Akıncılar, Çatalköy-Esentepe, Mehmetçik-Büyükkonuk, Erenköy-Karpaz, Mesarya, Dikmen ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanlıkları seçiminde işbirliği yapma yönünde karar almıştır.

Yerel yönetimlerde ortak bir yönetim anlayışının hayata geçirilmesi hedefiyle oluşturulan bu işbirliği, geleceğe ilişkin toplumsal uzlaşı kültürünü güçlendiren, ortak aklı önceleyen ve birlikte üretme iradesini büyüten önemli bir adımdır. Amacımız, belediyelerin kaynaklarını etkin, adil ve kamu yararını esas alarak kullanan, karar ve harcamaları denetlenebilir kılan, belediye meclislerini etkinleştiren, halkın bilgiye erişimini ve karar süreçlerine katılımını güvence altına alan bir yönetim modelini yaygınlaştırmaktır.

Yerel yönetimlerde sosyal adaleti gözeten, kentlerin ve bölgelerin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilen, çevreyi ve kamusal alanları koruyan, planlı gelişmeyi esas alan ve her yurttaşın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir belediyecilik anlayışını birlikte geliştireceğiz. Hizmetlerin siyasi aidiyete göre değil ihtiyaç ve eşitlik temelinde sunulduğu, liyakatin, kurumsallığın ve mali disiplinin esas olduğu belediyeler için çalışacağız.

CTP ve TDP olarak yerel yönetimlerde başarıyı sadece seçim kazanmakla değil, halkla birlikte yönetmek, güven veren kurumlar yaratmak ve yurttaşın günlük yaşamında somut bir iyileşme sağlamakla ölçüyoruz. Bu anlayışla, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, farklılıkları zenginlik olarak gören ve ortak geleceği birlikte inşa etmeyi hedefleyen bir siyasal kültürün yerelden güçlenmesine katkı koymayı amaçlıyoruz.

Bu anlayışla, işbirliği içerisinde hareket edeceğimiz tüm belediyelerde katılımcı, çoğulcu, şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir yerel yönetimleri güçlendirmek, halkın söz ve karar sahibi olduğu bir belediyecilik kültürünü ileriye taşımak için birlikte çalışacağız.