Yapay Zeka Zirvesi’25 (AI Summit’25), 31 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcılığı çatısında yer alan Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ile Yazılım ve Yapay Zeka Kulübü iş birliğinde organize edilen zirve, 10.00-18.30 saatleri arasında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak.

Döveç Group of Companies’in ana sponsorluğunda, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenecek zirvede, yapay zekâ ile ileri teknolojiler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış uzman isimler bir araya gelecek.

Etkinlikte; ASELSAN Ülke Müdürü Dr. İlay Kurt, Amazon Web Services Çözüm Mimarisi Grup Müdürü Kıvanç Uslu, Mercedes Baş Çözüm Mimarı Volkan Ak, Huawei Mühendislik Müdürü Dr. Çağrı Yeşil, Novus şirketi Yapay Zekâ Birimi Başkanı Dr. Halit Örenbaş, Turkish Airlines - Turkish Technology Proje Müdürü İzzet Sancaklı ve Neuronic şirketi Mühendislik Müdürü Tekant Gündoğan katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

Etkinlik boyunca, sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile doğrudan temas kurularak, farklı üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelinecek, katılımcılar disiplinler arası bilgi alışverişinde bulunma imkânı elde edecek.

Bu yönüyle zirve, yeni iş birliklerinin doğmasına da zemin hazırlayacak. Etkinliğin fuaye bölgesinde ise çeşitli teknoloji firmaları ve girişimciler stant kurarak öğrenci-sektör buluşmalarına olanak tanıyacak.

Katılımcılara sertifika da verilecek etkinliğe, tüm üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve teknoloji meraklıları davet edildi. Detaylı bilgi ve kayıt formunun aisummit.emu.edu.tr adresinde yer aldığı kaydedildi.