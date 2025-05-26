Çocukların erken yaşta müzelerle tanışması, sanat ve bilime olan ilgilerinin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığı kadar kişisel gelişimlerinde de büyük bir önem taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde sanatla iç içe büyüyen Yakın Doğu Koleji öğrencileri müzeler haftasında sanatla dolu bir gün geçirdi. Yakın Doğu Koleji öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’ni ziyaret etti. Öğretmenleri eşliğinde gerçekleşen gezi ile öğrenciler, kültür ve tarihle dolu keyifli ve eğitici bir deneyim yaşadı.

Ziyaret kapsamında ilk olarak, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde çağdaş sanatın seçkin örneklerini yakından inceleyen öğrenciler, sanatla iç içe keyifli bir keşfe çıktı. 14 farklı Türk toplumundan yaklaşık 3 bin sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturan müzede; heykel ve resimlerin yanı sıra, bıçak ve kılıç koleksiyonları, gemi maketleri, el yapımı cam eserler ve farklı dönemlere ait pek çok eser öğrencilerin ilgi odağı oldu.

“Koi balığı” havuzuna hayran kaldılar!

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ndeki gezinin ardından Kıbrıs Araba Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler, geçmişten günümüze uzanan klasik otomobilleri yakından görme fırsatı buldu. 150’den fazla otomobilin sergilendiği müze, ziyaretçilerini adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. 1900’lü yıllara ait klasik araçların yanı sıra spor arabalar da miniklerin büyük ilgisini çekti. Çocuklar için müzenin en dikkat çekici bölümleri arasında, çeşitli makina parçalarından yapılmış oyuncaklar, maket arabalar ve Batman ile Transformers figürleri yer aldı.

Müzenin açık alanında yer alan “koi balığı” havuzu ise çocukların en çok vakit geçirmek istediği bölümlerden biri oldu. Japon kültüründe azim ve başarının simgesi olarak görülen bu rengarenk balıklar, çocuklara görsel bir şölen sunarken aynı zamanda farklı bir kültürle tanışma fırsatı da sağladı. Ayrıca, Formula 1’in efsane isimleri Michael Schumacher ve Ayrton Senna’nın hiperrealist silikon heykelleri, öğrencilerin büyük beğenisini topladı. Gerçekçiliğiyle öne çıkan bu heykeller, çocukların hem iki efsaneyi tanımasına hem de otomobil tarihine dair eşsiz bir deneyim yaşamasına olanak sağladı.