Girne Üniversitesi, 2025–2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’ni büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirdi. Fakülteler ve yüksekokullardan mezun olan 560 öğrenci, diplomalarını alarak mezuniyet sevincini yaşarken, 2 bini aşkın veli ve davetli törende gençlerin mutluluğuna ortak oldu. Üniversite kampüsünde düzenlenen törende, akademik ve idari kadronun yanı sıra öğrencilerin aileleri de hazır bulundu. Uzun ve yoğun bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, hayatlarının en önemli dönüm noktalarından birini gurur ve heyecanla kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu yaptı. Törende ayrıca uluslararası mezun öğrenciler adına Oluwadamilola Oreoluwa Dairo ile Türkçe konuşan mezunlar adına Yaren Tanattı duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, öğrenciler sahneye çıkarak diplomalarını akademisyenlerin elinden aldı. Programın en çok beklenen bölümü olan kep atma seremonisi ise mezuniyet coşkusunu zirveye taşıdı. Öğrenciler, yıllar süren emeklerinin karşılığını simgeleyen keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini büyük bir sevinçle kutladı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bilimin ışığından, etik ilkelerden ve insani değerlerden ayrılmadan ilerleyeceğinize olan inancım tamdır.”

Girne Üniversitesi’nin, Yakın Doğu Oluşumu’nun yarım asrı aşan bilgi birikimi, deneyimi ve eğitim vizyonunun güçlü bir ürünü olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, üniversitenin çağdaş eğitim anlayışı, güçlü akademik kadrosu, gelişmiş laboratuvarları ve uygulama imkânlarıyla öğrencilerini yalnızca bugüne değil, geleceğe de hazırladığını ifade etti.

Mezun gençlere de seslenen Prof. Dr. Günsel, mezuniyetin bir son değil, hayat yolculuğunda yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, “Bugün bir mezuniyetin sevincini yaşarken, aynı zamanda hayatınızın en önemli yolculuklarından birine ilk adımınızı atıyorsunuz” dedi. Başarının cesaretle hayal kuran ve bu hayalleri gerçekleştirmek için kararlılıkla çalışan insanların eseri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Günsel, “Aldığınız eğitimle yalnızca mesleki bilgi değil; sorgulama, üretme, çözüm geliştirme ve topluma değer katma sorumluluğunu da kazandığınıza inanıyorum” dedi. Mezunların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Girne Üniversitesi’nin ve Yakın Doğu Oluşumu’nun değerlerini temsil edeceklerine inandığını ifade eden Prof. Dr. Günsel, “Bilimin ışığından, etik ilkelerden ve insani değerlerden ayrılmadan ilerleyeceğinize olan inancım tamdır. Yolunuz açık, hedefleriniz büyük, cesaretiniz daim olsun” dedi.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu “Mezunlarımız; bilgi birikimleri, donanımları ve evrensel değerlere bağlılıklarıyla dünyanın dört bir yanında Girne Üniversitesi’nin en güçlü temsilcileri olacaklar.”

Mezuniyetin yalnızca akademik bir başarı değil, aynı zamanda yıllar süren emek, azim ve kararlılığın bir taçlanması olduğunu vurgulayan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, öğrencilerin bu önemli aşamaya büyük bir gayretle geldiklerini ifade etti. Üniversitenin uluslararası akreditasyon çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “2026 yılı içerisinde tamamlanmasını hedeflediğimiz bu süreçlerle Girne Üniversitesi’nin uluslararası tanınırlığını daha da güçlendirmeyi ve eğitim kalitemizi bağımsız kuruluşlar tarafından belgelenmiş bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Mezunlara da seslenen Prof. Dr. Salihoğlu, içinde bulunulan çağın yapay zeka ve dijital dönüşümle yeniden şekillendiğine dikkat çekerek, yaşam boyu öğrenmenin, yenilikçiliğin, etik değerlerin ve toplumsal sorumluluğun her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade etti. Diplomaların yalnızca bir başarı belgesi olmadığını belirten Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, aynı zamanda topluma hizmet etme sorumluluğunu da taşıdığını söyledi. “Bugün burada mezun olan her bir öğrencimiz, yalnızca bir diplomaya değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluğa da sahiptir” ifadelerini kullanan Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, mezunlarının bilgi birikimleri, donanımları ve evrensel değerlere bağlılıklarıyla dünyanın dört bir yanında üniversitenin en güçlü temsilcileri olacaklarına olan inancını dile getirdi.

Yaren Tanattı: “Bir Türk kadını olarak özgürce düşünme, nitelikli eğitim alma ve kendi geleceğini inşa etme hakkını Atatürk’e borçluyuz.”

Yaren Tanattı, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada elde ettiği başarının uzun yıllara yayılan emek, azim ve öğrenme tutkusunun bir sonucu olduğunu ifade etti. Konuşmasında duygusal anlar yaşayan Tanattı, “Bu kürsüde, bu mikrofona uzanıp sesimi hepinize duyurabiliyorsam; bunu her şeyden önce Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyum” dedi. Bir Türk kadını olarak özgürce düşünme, nitelikli eğitim alma ve kendi geleceğini inşa etme hakkını Atatürk’e borçlu olduğunu belirten Tanattı, “Aziz hatırasına huzurlarınızda sonsuz bir minnet ve teşekkür sunuyorum” ifadelerini kullandı. Başarısının yalnızca bireysel bir kazanım olmadığını vurgulayan Yaren Tanattı, bu süreci aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak gördüğünü belirtti. Meslek hayatı boyunca üretmeye, başarmaya ve kadınların sesi olmaya devam edeceğine söz veren Tanattı, mezuniyetin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

Oluwadamilola Oreoluwa Dairo: “Hayalleriniz bugün uzak görünse bile onlardan vazgeçmeyin.”

Oluwadamilola Oreoluwa Dairo, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada arkadaşlarına da seslenerek, geleceğe dair belirsizliklerin umutsuzluğa yol açmaması gerektiğini vurguladı. Arkadaşlarına kendilerine güvenmeleri, inanç ve özveriyle çalışmayı sürdürmeleri yönünde çağrıda bulunan Dairo, “Attığınız her küçük adım sizi büyük başarılara taşıyacaktır. Kendinize ve kurduğunuz geleceğe karşı nazik olun. Hayalleriniz bugün uzak görünse bile onlardan vazgeçmeyin” sözleriyle arkadaşlarına umut ve motivasyon verdi. Konuşmasının devamında, her sürecin küçük adımlarla başladığını hatırlatan Dairo, “Küçük başlangıçları küçümsemeyin; elinizden gelen her işi sadakat ve özveriyle yapın” ifadelerini kullandı.