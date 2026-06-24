Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Metin Ersoy, Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 34. İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi (İLDEK) Toplantısı’na katıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, KKTC, Türkiye, Kırgızistan ve Balkanlar’daki üniversitelerin iletişim fakültesi dekanlarını bir araya getiren toplantıda, iletişim eğitiminin niteliğinin artırılması, akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve alandaki güncel gelişmeler doğrultusunda ortak çalışma alanlarının oluşturulması ele alındı.

Toplantıda ayrıca iletişim eğitiminin geleceği, dijital dönüşüm süreçleri, akademik iş birlikleri ve ortak projeler görüşülürken, eğitim programlarının güncellenmesi, akreditasyon süreçlerinin güçlendirilmesi ve iletişim alanındaki kalite çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

-Ersoy

Ersoy, toplantının akademik ilişkilerin geliştirilmesi, ortak projelerin oluşturulması ve iletişim eğitimi alanındaki güncel yaklaşımların takip edilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Ersoy, DAÜ İletişim Fakültesi’nin uluslararası akademik görünürlüğünün artırılmasına ve iletişim eğitimi alanındaki çalışmaların daha geniş platformlarda paylaşılmasına katkı sağladığını da ifade etti.