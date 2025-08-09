Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), uzun yıllardır toplumun hizmetinde olan DAÜ Beach Club’ta yeni bir konseptle hizmet vermeye devam edecek. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, basın toplantısında yaptığı açıklamada, yenileme ve çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlandığını, bu kapsamda yeni menüler ve hizmet anlayışıyla halka daha iyi hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Prof. Dr. Kılıç, “Üniversitemiz sadece eğitim kurumu değil, aynı zamanda toplumun bir parçası olarak DAÜ Beach Club gibi tesislerle halkımıza da hizmet ediyor. Bu kapsamda yeniden yapılanma ve eksiklerin giderilmesiyle yeni bir konsept oluşturduk. Bugünkü amacımız da bu konseptin ilk aşaması olan yeni menülerle halkımıza daha kaliteli hizmet sunmaktır” dedi.

İdare Amirlerinden Ercab Ercanlar ise üniversitede yapılan kapsamlı tadilat çalışmalarında emeği geçen birimlere teşekkür etti. “DAÜ, sadece üniversite öğrencilerine değil, tüm halka ait bir kurumdur. Yıllardır ihmal edilen bazı tadilatları bu dönemde kısmen tamamladık ve çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

DAÜ Gastronomi ve Turizm Bölümü Şefi Ali Rıza Doğan da, “Menülerimizin yüzde 90’ı öğrencilerimizin kendi üretimi. Standart reçeteler doğrultusunda öğrencilerimiz mutfakta büyük emek veriyor. Bu yıl, öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmesi ve üretim yapması için önemli bir yıl olacak. Herkesi DAÜ Beach Club’a bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına mutfak gezisi düzenlenerek, yeni konseptte sunulan lezzetler tanıtıldı. (MHA)