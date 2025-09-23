Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) 30 akademisyen, ABD Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde, ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucunda, 19 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde dünyanın en fazla atıf alan bilim insanları arasında yer alma başarısını gösterdi. 30 DAÜ bilim insanının neredeyse tamamının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olması, bir devlet üniversitesi olan DAÜ ve ülkemiz adına önemli bir gurur kaynağı oldu.

Liste, önde gelen akademik yayın kuruluşlarından Elsevier B.V. desteği ile Scopus verileri kullanılarak oluşturuldu. Listede 236 bin 314 bilim insanı dünyada %2’lik dilim içerisinde sıralandı. Bu yıl listeye giren bilim insanı sayısı geçen yıla göre 40 bin 62 artış gösterdi. Listede “Single Year (2024 takvim yılı için)” en fazla atıf alan bilim insanları ile “Career Long (Kariyer Boyunca)” en fazla atıf alan bilim insanları bulunuyor.

DAÜ’den 17 Akademisyen Yıllık Veri Tabanında Yer Aldı

Dünyanın en etkin akademisyenleri listesinde DAÜ’den 17 akademisyen 2025 yılı yıllık veri tabanında yer aldı.

Söz konusu listede; Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Babak Safaei, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Akeem Adeyemi Oladipo, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih T. Katırcıoğlu, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Mahmudov, Nanotechnology & Multifunctional Structures Research Center (Nanoteknoloji ve Multifonksiyonel Yapılar Araştırma Merkezi) eski araştırmacısı Dr. Emad Sobhani, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arran Fernandez, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Demirel, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü ve Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Solyalı, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gazi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Omar Mustafa ile Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Kükrer yer aldı.

Listeye Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden giren bilim insanı sayısı geçtiğimiz yıla göre 55 artarak toplamda 1,589’a ulaştı. Güney Kıbrıs’tan listeye giren bilim insanı sayısı ise geçtiğimiz yıla göre 28 artarak 120 oldu.

DAÜ’den 5 Akademisyen Alanlarında Dünyada İlk 100’e Girme Başarısını Gösterdi:

Prof. Dr. Karatepe Alanında Dünyanın En Etkin 12. Bilim İnsanı

Dünya genelinde en yüksek etki yaratan bilim insanlarından oluşan listede, Prof. Dr. Osman M. Karatepe “Turizm” alanında kariyer boyu listesinde dünyanın en etkin 12. bilim insanı olarak önemli bir başarıya imza attı. Prof. Dr. Karatepe bu sonuçlarla alanında Türkiye ve KKTC’de 1. sırayı elde etti. Aynı zamanda 2025 yılı için hazırlanan “Single Year” listesinde yine alanında dünyanın en etkin 14. bilim insanı olma başarısını gösteren Prof. Dr. Karatepe, tüm alanların kapsandığı yıllık genel sıralamada dünyanın en etkin 2,377’nci, Türkiye’nin ise en etkin 12. bilim insanı oldu.

Dünyanın en etkin bilim insanları listesinde alanında dünyada ilk 100’e girme başarısını gösteren bir diğer DAÜ akademisyeni ise Doç. Dr. Ali Övgün oldu. Doç. Dr. Övgün “Nükleer & Parçacık Fiziği” alanında “Single Year” listesinde dünyanın en etkin 83. bilim insanı olarak önemli bir başarıya imza attı. Doç. Dr. Övgün bu sonuçlarla alanında Türkiye ve KKTC’de 1. sırayı elde etti. Aynı zamanda “Kariyer Boyu” listesinde de yer alan Doç. Dr. Övgün, bu listede de alanında Türkiye ve KKTC’de 1. sırada yer aldı.

DAÜ’nün ilk 100’e giren diğer akademisyenleri ise Doç. Dr. Babak Safaei, Doç. Dr. Akeem Adeyemi Oladipo ve Prof. Dr. Hasan Kömürcügil oldu. Doç. Dr. Safaei, “Makine Mühendisliği ve Taşıma” alanında “Single Year” listesinde dünyanın en etkin 94’üncü bilim insanı olurken, Türkiye’de 4’üncü, KKTC’de ise 1. sırada yer aldı. Aynı zamanda “Kariyer Boyu” listesinde de yer alan Doç. Dr. Safaei, bu kategoride Türkiye’de 10. sırayı, KKTC’de ise 1. sırayı elde etti.

Doç. Dr. Akeem Adeyemi Oladipo, “Kimya Mühendisliği” alanında “Single Year” listesinde alanında dünyada 96’ncı sırayı elde ederken, bu alanda Türkiye’de ve KKTC’de 1. sırayı elde etti. Aynı zamanda “Kariyer Boyu” listesinde de yer alan Doç. Dr. Oladipo, alanında Türkiye’de 10’uncu, KKTC’de ise 1. sırada yer aldı.

Prof. Dr. Hasan Kömürcügil, DAÜ’den alanında ilk 100’e giren bilim insanları arasında yer aldı. “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği” alanında “Single Year” listesinde dünyada 100’üncü sırayı elde eden Prof. Dr. Kömürcügil, bu alanda Türkiye ve KKTC’de 1. sırayı elde etti. Aynı zamanda “Kariyer Boyu” listesinde de yer alan Prof. Dr. Kömürcügil, alanında Türkiye’de 3. sırada ve KKTC’de 1. sırada yer aldı.

Prof. Dr. Nazım Mahmudov, “Genel Matematik” alanında dünyada 128., Türkiye’de 4’üncü ve KKTC’de 1., Prof. Dr. Salih T. Katırcıoğlu “Ekonomi” alanında dünyada 343., Türkiye ve KKTC’de 1., Dr. Emad Sobhani “İnşaat Mühendisliği” alanında dünyada 200., Türkiye’de 6. ve KKTC’de 1., Doç. Dr. Arran Fernandez “Uygulamalı Matematik” alanında dünyada 228., Türkiye’de 4. ve KKTC’de 1., Prof. Dr. Hasan Demirel “Yapay Zeka ve Görüntü İşleme” alanında dünyada 6,157., Türkiye’de 93. ve KKTC’de 2., Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi “Nükleer & Parçacık Fiziği” alanında dünyada 1,917., Türkiye’de 8. ve KKTC’de 2., Prof. Dr. İzzet Sakallı “Nükleer & Parçacık Fiziği” alanında dünyada 1,963., Türkiye’de 9. ve KKTC’de 3., Doç. Dr. Davut Solyalı “Enerji” alanında dünyada 6,663., Türkiye’de 139. ve KKTC’de 3., Prof. Dr. Mustafa Gazi “Polimerler” alanında dünyada 2,399., Türkiye’de 32. ve KKTC’de 1., Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan “Genel Matematik” alanında dünyada 1,452., Türkiye’de 21. ve KKTC’de 4., Prof. Dr. Omar Mustafa “Nükleer & Parçacık Fiziği” alanında dünyada 3,226., Türkiye’de 17. ve KKTC’de 4., Prof. Dr. Osman Kükrer “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği” alanında dünyada 2,006., Türkiye’de 21. ve KKTC’de 2. sırayı elde etti.

Kariyer Boyu Etki Listesi’nde 13 DAÜ Akademisyeni

Kariyer Boyu Etki Listesi’nde 13 DAÜ akademisyeni yer aldı. Listeye göre; Prof. Dr. Osman M. Karatepe “Turizm” alanında dünya genelinde en etkin 12. bilim insanı olurken, Türkiye’de ve KKTC’de 1. sırada; Prof. Dr. Salih T. Katırcıoğlu “Ekonomi” alanında dünyada 397. sırada yer alırken, Türkiye ve KKTC’de 1. sırada; Prof. Dr. Nazım Mahmudov “Genel Matematik” alanında dünyada 189. sırada yer alırken, Türkiye’de 3. KKTC’de 1. sırada; Prof. Dr. Hasan Kömürcügil “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği” alanında dünyada 199. sırada yer alırken, Türkiye’de 3. ve KKTC’de 1. sırada; Doç. Dr. Ali Övgün “Nükleer & Parçacık Fiziği” alanında dünyada 1,305. sırada yer alırken, Türkiye’de ve KKTC’de 1. sırada; Doç. Dr. Babak Safaei “Makine Mühendisliği ve Taşıma” alanında dünyada 746. sırada yer alırken, Türkiye’de 10. KKTC’de 1. sırada; Doç. Dr. Akeem Adeyemi Oladipo “Kimya Mühendisliği” alanında dünyada 658. sırayı elde ederken, Türkiye’de 10. KKTC’de 1. sırada; Prof. Dr. Osman Kükrer “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği” alanında dünyada 653. sırada yer alırken, Türkiye’de 7. KKTC’de 2. sırada; Prof. Dr. Hasan Demirel “Yapay Zeka ve Görüntü İşleme” alanında dünyada 5,884. sırada yer alırken, Türkiye’de 70. KKTC’de 2. sırada; Prof. Dr. İzzet Sakallı “Nükleer & Parçacık Fiziği” alanında dünyada 3,377. sırayı elde ederken, Türkiye’de 14. KKTC’de 2. sırada; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Doç. Dr. Kadri Hacıoğlu “Ağ ve Telekomünikasyon” alanında dünyada 4,068. sırayı elde ederken, Türkiye’de 37. KKTC’de 2. sırada; Dr. Emad Sobhani “İnşaat Mühendisliği” alanında dünyada 1,318. sırayı elde ederken, Türkiye’de 29. KKTC’de 1. sırada; ve Prof. Dr. Benedek Nagy de “Yapay Zeka ve Görüntü İşleme” alanında dünyada 9,677. sırayı elde ederken, Türkiye’de 122. KKTC’de 3. sırada yer alma başarısını gösterdiler.

Kariyer Boyu etki listesine Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden giren bilim insanı sayısı

1,320 olurken, Güney Kıbrıs’tan giren bilim insanı sayısı ise 102 oldu.

Dünyanın en etkili bilim insanları listesine;

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/8 linkinden ulaşılabiliyor.

“Listeye Giren Akademisyenlerimizi Gönülden Tebrik Ediyorum”

Başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç şunları söyledi: “Bu başarı, araştırma odaklı akademisyenlerimizin yayınlarının okunulduğunu ve kullanıldığını göstermektedir. Aynı zamanda, DAÜ’nün araştırma odaklı öğretim elemanları tarafından yürütmekte olan uluslararası akademik iş birlikleri, bunların yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte yapmış oldukları yayınlar ve bu yayınlara alınan atıflar başarının baş mimarı olmuştur.

Bizleri ayrıca gururlandırmakta olan bir diğer konu ise, dünyanın en etkin bilim insanları listesinde yer alan 30 akademisyenimizin (hem yıllık hem de kariyer boyu veri tabanlarında) büyük çoğunluğunun bu ülkede yetişmiş ve üniversitemiz bünyesinde kendilerini geliştirmiş kişilerden oluşmuş olmasıdır. Bu da KKTC’de bilimin öncüsü olan DAÜ’nün bu kadar başarılı bilim insanlarını çekirdekten yetiştirerek dünya biliminde en etkin yerlere ulaştırabileceğinin kanıtı olmuştur. Listede uzun yıllar üniversitemize hizmet veren değerli bilim insanlarının yanında, genç bilim insanlarımızın da yer alması, aynı zamanda listeye yeni bilim insanlarımızın da eklenmekte olması, bizler için gurur vericidir.

Dünyanın en etkin bilim insanları listesine girme başarısını gösteren tüm akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamına inancımın tam olduğunu ifade ediyorum.”