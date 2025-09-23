Girne’deki modern kampüsü, güçlü akademik kadrosu ve uygulama odaklı eğitim anlayışı ile öne çıkan ARUCAD, öğrencilerine sanat, tasarım ve iletişim alanlarında uluslararası standartlarda bir lisansüstü eğitim olanağı sunuyor. Üniversitenin Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde hem teorik hem de uygulamalı derslerle desteklenen programlar, adaylara yaratıcılıklarını akademik disiplin ile birleştirme fırsatı sağlıyor.

Yüksek Lisans Programları

· Tasarım

· Sanat

· İletişim Çalışmaları

Doktora Programları

· Mimarlık

· Sanat ve Kültür Yönetimi

· Sanatta Yeterlik

· Medya ve İletişim Çalışmaları (Türkçe)İ

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi

Lisansüstü programların, öğrencilerin akademik ve profesyonel gelişimlerine önemli katkı sağlayacağını belirten ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Üniversitemiz bünyesinde açılan yüksek lisans ve doktora programları ile adaylara sanat, tasarım ve iletişimin farklı alanlarında yükseköğrenimlerine devam etme fırsatı sunuyoruz. Akademik kariyer hedefleyen ya da profesyonel alandaki çalışmalarını derinleştirmek isteyen herkes için kampüsümüzde çağdaş imkânlarla donatılmış bir lisansüstü eğitim ortamı sağlıyoruz” dedi.

Sanat, tasarım ve iletişim alanlarında kariyer hedefleyen adaylar, ARUCAD’ın Girne’deki kampüsünde yaratıcı ve disiplinlerarası bir eğitim sürecine katılabilecek. Programlara başvuracak adaylar ayrıntılı bilgiye arucad.edu.tr adresinden veya 0 (533) 855 69 69 numaralı telefondan ulaşabilirler.