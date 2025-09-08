Küçük Kaymaklı U12 Takımı futbolcusu Celal Yağız Sapsızoğlu’nun U12 Ligi maçında ayak bileği kırıldı. Pazar günü akşam üzeri oynanan U12 Ligi müsabakasında talihsiz bir darbe sonucunda sol ayak bileği üst kısmından kırılan Celal Yağız Sapsızoğlu hemen hastaneye kaldırıldı. Celal Yağız Sapsızoğlu’nun ayağı alçıya alınırken, taburcu edildi. Celal Yağız Sapsızoğlu’na, dün sabah ayak bileğinden başarılı bir operasyon geçirdi.
