Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu yöneticileri Hakan Boral ve Murat Çınaroğlu, darts sporuna gösterdiği yakın ilgi ve katkılarından dolayı KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundular. Darts sporunun ülkemizdeki yeri, daha ileriye taşımak için atılması gereken adımlar ve yeni projelerin görüşüldüğü ziyaret sonrasında KKTC Darts Milli Takım forması Cahitoğlu’na taktim edildi.