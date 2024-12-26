Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organ,ze edilen Milli Mücadele ve Şehitler Haftası müsabakaları önceki gün yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan Milli mücadele ve Şehitler haftası Taekwondo Şampiyonası’na tüm bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ceyda Uçaner, Cansu Keskin ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Melek Ünver

2.Kategori: 1. Daria Shymushevska

3.Kategori: 1. Rojbin Özer

4.Kategori: 1. Havin Yılmaz

5.Katagori: 1. Emine Şahin

6.Katagori: 1. Duru Cemre Kılıvan

7.Kategori: 1. Utku Kavin Yeleğen

8.Katagori: 1. İnci Demir

9.Kategori: 1. Arosha Anari

10.Katagori: 1. Müesser Serdar

11.Kategori: 1. Mina Artak

ERKEKLER SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Yaman Doruk Durmaz

2.Kategori: 1. Berat Sütçü

3.Kategori: 1. Emir Talha Keklik

4.Kategori: 1. Mehmet Onur Kösemen

5.Kategori: 1. Alp Şengil

6.Kategori: 1. Nesim Can Tosun