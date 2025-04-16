Kadınlarda Samiran Çoban, Erkeklerde Tan Ersözer birinci Kadınlarda Samiran Çoban, Erkeklerde Tan Ersözer birinci

TUBORG Birinci Lig A ve B Gruplarında 13’ncü hafta maçları Pazartesi ve Salı akşamı oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. A Gubu lideri Diamond Child Darts Derneği ve B Grubu lideri Kıbrıs Dart Derneği 13’ncü hafta karşılaşmaları sonunda namağlup ünvanlarını koruyarak şampiyonluğa bir adım daha attılar.

A Grubunda dün akşam oynanan karşılaşmalarda, namağlup lider Diamond Child Darts Derneği evinde Dağyolu Darts Derneği ile karşılaştı. Karşılaşmayı 13-3 gibi farkla kazanan Diamond Child Derneğinde, Tahir Çaltinoğlu en yüksek sayı olan 180’i bir kez atarak maçın oyuncusu olmaya aday gösterildi.

Ligde ikinci sırada bulunan Yeni Vadili Darts Derneği, evinde Lefkoşa Darts Birliğini 11-5 geçerek 2025-2026 sezonu Süper lige direk çıkmayı bitime bir hafta kala garantilemiş oldu.

Gecenin çekişmeli geçen ilk maçında Ozanköy Spor Kulübü ile Mesarya Darts Birliği karşılaştı. 8-8 biten karşılaşmada Johannes Evgen Benzinger bir kez 180 sayısını atarak geceyi tamamladı. Bir diğer beraberlik ile tamamlanan karşılaşma ise Mağusa Kültür Derneği ile Düzova Spor Kulübü maçları arasında yaşandı.

TUBORG Birinci Ligi B grubunda Şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Kıbrıs Dart Derneği deplasmanda Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ile karşılaştı  ve karşılaşmayı 11-5 kazanarak namağlup ligi bitirme serisini sürdürmeye devam ettirdi. Karşılaşmada tecrübeli oyuncu Derviş Çocuk en yüksek sayı olan 180’i atarak geceye damga vurdu.

Grupta ikinci sırada bulunan Lefkoşa Spor Birliği evinde çekişmeli geçmesi beklenen maçta Mağusa Darts Birliğine 7-9 mağlup gelerek ikincilik şansını zora soktu. Maça hızlı başlayan Mağusa Darts Birliği istediği skoru elde ederek playofflara kalmadan süper lige çıkmak istediklerini göstermiş oldular. Karşılaşmada Gazimağusa Darts Birliği Oyuncusu İsmail Çelikesmer 1 kez en yüksek sayı olan 180’i atarak galibiyetlerde önemli rol oynadı.

A grubunda Süper lige çıkmak için Play-offlara kalan takımlar ve sıralamaları netleşti. A grubunu 3’ncü bitiren Dağyolu Darts Derneği B grubunu dördüncü bitirecek takım ile, ve A grubunu 4’ncü bitiren takım Ozanköy Spor Kulübü, B grubunu üçüncü bitirecek takım ile eşleşti. B grubunda play-offlara kalacak takımlar son hafta belirleneceğinden play-off eşleşmeleri son maç bitiminden sonra açıklanacak.

Play-off’lar da ise takvim; Ön eleme 28 Nisan 2025 Pazartesi Günü tarafsız sahada, Final ise 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü yine federasyonun belirleyeceği tarafsız sahada oynanacaktır.

Tuborg Birinci Ligi 10’ncu Hafta Maçlarda Alınan Sonuçlar :

Ozanköy Spor Kulübü - Mesarya Darts Birliği : 8 – 8

Diamond Child Darts Derneği - Dağyolu Darts Derneği : 13 - 3

Yeni Vadili Darts Derneği - Lefkoşa Darts Birliği : 11 - 5

Mağusa Kültür Derneği - Düzova S.K. : 8 – 8 

Lefkoşa Spor Birliği - Gazimağusa Darts Birliği : 7 - 9

Coşkuner K.S.S.Derneği - Kıbrıs Dart Derneği :  5 - 11

Aydınköy Darts Derneği Birliği - Düzova Darts Derneği : 11 - 5

Deniz Plaza Spor Derneği - Girne Avcılık Atıcılık Kulübü :  9 – 7

2024/2025  Tuborg Birinci Lig A Grubu

               O            G            B            M           +             -             Avg        P

Diamond Child Darts Derneği     13          13          0             0             160        48          112        39

Yeni Vadili Darts Derneği             13          10          0             3             127        81          46          30

Dağyolu Darts Derneği   13          8             1             4             114        94          20          25

Ozanköy Spor Kulübü     13          6             2             5             108        100        8             20

Mesarya Darts Birliği      13          2             5             6             90          118        -28         11

Mağusa Kültür Derneği  13          2             3             8             83          125        -42         9

Lefkoşa Darts Birliği        13          1             4             8             79          129        -50         7

Düzova S.K.        13          1             3             9             71          137        -66         6

2024/2025 Tuborg Birinci Lig B Grubu

               O            G            B            M           +             -             Avg        P

Kıbrıs Dart Derneği          13          13          0             0             145        63          82          39

Lefkoşa Spor Birliği         13          8             3             2             118        90          28          27

Gazimağusa Darts Birliği              13          8             2             3             121        87          34          26

Aydınköy Darts Derneği Birliği    13          6             1             6             101        107        -6           19

Deniz Plaza Spor Derneği             13          5             4             4             96          112        -16         19

Coşkuner K.S.S.Derneği  13          2             3             8             91          117        -26         9

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü         13          2             1             10          84          124        -40         7

Düzova Darts Derneği    13          1             0             12          76          132        -56         3