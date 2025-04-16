TUBORG Birinci Lig A ve B Gruplarında 13’ncü hafta maçları Pazartesi ve Salı akşamı oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. A Gubu lideri Diamond Child Darts Derneği ve B Grubu lideri Kıbrıs Dart Derneği 13’ncü hafta karşılaşmaları sonunda namağlup ünvanlarını koruyarak şampiyonluğa bir adım daha attılar.

A Grubunda dün akşam oynanan karşılaşmalarda, namağlup lider Diamond Child Darts Derneği evinde Dağyolu Darts Derneği ile karşılaştı. Karşılaşmayı 13-3 gibi farkla kazanan Diamond Child Derneğinde, Tahir Çaltinoğlu en yüksek sayı olan 180’i bir kez atarak maçın oyuncusu olmaya aday gösterildi.

Ligde ikinci sırada bulunan Yeni Vadili Darts Derneği, evinde Lefkoşa Darts Birliğini 11-5 geçerek 2025-2026 sezonu Süper lige direk çıkmayı bitime bir hafta kala garantilemiş oldu.

Gecenin çekişmeli geçen ilk maçında Ozanköy Spor Kulübü ile Mesarya Darts Birliği karşılaştı. 8-8 biten karşılaşmada Johannes Evgen Benzinger bir kez 180 sayısını atarak geceyi tamamladı. Bir diğer beraberlik ile tamamlanan karşılaşma ise Mağusa Kültür Derneği ile Düzova Spor Kulübü maçları arasında yaşandı.

TUBORG Birinci Ligi B grubunda Şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Kıbrıs Dart Derneği deplasmanda Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ile karşılaştı ve karşılaşmayı 11-5 kazanarak namağlup ligi bitirme serisini sürdürmeye devam ettirdi. Karşılaşmada tecrübeli oyuncu Derviş Çocuk en yüksek sayı olan 180’i atarak geceye damga vurdu.

Grupta ikinci sırada bulunan Lefkoşa Spor Birliği evinde çekişmeli geçmesi beklenen maçta Mağusa Darts Birliğine 7-9 mağlup gelerek ikincilik şansını zora soktu. Maça hızlı başlayan Mağusa Darts Birliği istediği skoru elde ederek playofflara kalmadan süper lige çıkmak istediklerini göstermiş oldular. Karşılaşmada Gazimağusa Darts Birliği Oyuncusu İsmail Çelikesmer 1 kez en yüksek sayı olan 180’i atarak galibiyetlerde önemli rol oynadı.

A grubunda Süper lige çıkmak için Play-offlara kalan takımlar ve sıralamaları netleşti. A grubunu 3’ncü bitiren Dağyolu Darts Derneği B grubunu dördüncü bitirecek takım ile, ve A grubunu 4’ncü bitiren takım Ozanköy Spor Kulübü, B grubunu üçüncü bitirecek takım ile eşleşti. B grubunda play-offlara kalacak takımlar son hafta belirleneceğinden play-off eşleşmeleri son maç bitiminden sonra açıklanacak.

Play-off’lar da ise takvim; Ön eleme 28 Nisan 2025 Pazartesi Günü tarafsız sahada, Final ise 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü yine federasyonun belirleyeceği tarafsız sahada oynanacaktır.

Tuborg Birinci Ligi 10’ncu Hafta Maçlarda Alınan Sonuçlar :

Ozanköy Spor Kulübü - Mesarya Darts Birliği : 8 – 8

Diamond Child Darts Derneği - Dağyolu Darts Derneği : 13 - 3

Yeni Vadili Darts Derneği - Lefkoşa Darts Birliği : 11 - 5

Mağusa Kültür Derneği - Düzova S.K. : 8 – 8

Lefkoşa Spor Birliği - Gazimağusa Darts Birliği : 7 - 9

Coşkuner K.S.S.Derneği - Kıbrıs Dart Derneği : 5 - 11

Aydınköy Darts Derneği Birliği - Düzova Darts Derneği : 11 - 5

Deniz Plaza Spor Derneği - Girne Avcılık Atıcılık Kulübü : 9 – 7

2024/2025 Tuborg Birinci Lig A Grubu

O G B M + - Avg P

Diamond Child Darts Derneği 13 13 0 0 160 48 112 39

Yeni Vadili Darts Derneği 13 10 0 3 127 81 46 30

Dağyolu Darts Derneği 13 8 1 4 114 94 20 25

Ozanköy Spor Kulübü 13 6 2 5 108 100 8 20

Mesarya Darts Birliği 13 2 5 6 90 118 -28 11

Mağusa Kültür Derneği 13 2 3 8 83 125 -42 9

Lefkoşa Darts Birliği 13 1 4 8 79 129 -50 7

Düzova S.K. 13 1 3 9 71 137 -66 6

2024/2025 Tuborg Birinci Lig B Grubu

O G B M + - Avg P

Kıbrıs Dart Derneği 13 13 0 0 145 63 82 39

Lefkoşa Spor Birliği 13 8 3 2 118 90 28 27

Gazimağusa Darts Birliği 13 8 2 3 121 87 34 26

Aydınköy Darts Derneği Birliği 13 6 1 6 101 107 -6 19

Deniz Plaza Spor Derneği 13 5 4 4 96 112 -16 19

Coşkuner K.S.S.Derneği 13 2 3 8 91 117 -26 9

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü 13 2 1 10 84 124 -40 7

Düzova Darts Derneği 13 1 0 12 76 132 -56 3