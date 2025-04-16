Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezonu gençler 3. Ayak 10 top disiplininde oynanan turnuva devam ediyor. Genç Milli Takım oyuncularının belirleneceği turnuvada genç bilardocular şampiyon olmak için ter döktüler.

ŞAMPİYON ADA EFE

Gazimağusa Maraş bilardo salonunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezonu gençler 3. Ayak turnuvada Ada Efe şampiyon oldu. Maraş Bilardo salonunda düzenlenen turnuva 10 top disiplinlerinden gerçekleştirilen ve 9 sporcunun mücadele ettiği 3. Ayak turnuvada yarı final maçlarında Ada Efe rakibi İbrahim Pekşah’ı 5-3, İsmet Hüryol rakibi Emine Yeğen’i 5-0 mağlup ederek finale yükseldiler. Final maçında Ada Efe ile İsmet Hüryol karşı karşıya geldiler. Ada Efe rakibi İsmet Hüryol’u 5-4 mağlup ederek namağlup olarak Bilardo 3. Ayak gençler şampiyonu oldu.

Ülkemizi yurt dışında temsil edecek olan genç milli takım seçmelerinin ilk üç ayağında şampiyonluğu kimseye bırakmayan Ada Efe antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

10 Top Disiplini Yarı Final

Ada Efe-İbrahim Pekşah 5-3

İsmet Hüryol-Emine Yeğen 5-0

10 Top Disiplini Final

Ada Efe-İsmet Hüryol 5-4

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 gençler 3. Ayak turnuvasında dereceye giren sporcular şöyle.

1. Ada Efe

2. İsmet Hüryol

3. İbrahim Pekşah-Emine Yeğen