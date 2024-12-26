Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun organize ettiği takımsal darts liglerinde hafta başında oynanan Süper lig ve Birinci lig maçları ile sezonun ikinci haftası tamamlandı.

Süper ligde sezonun ilk maçına deplasmanda çıkan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, kurdukları güçlü kadrolarıyla ligin şampiyonluk adaylarından Gönyeli Darts Birliği karşısında iyi mücadele ederek 8-8 beraberlikle hanelerine ilk puanlarını yazdırdılar. İsminin önüne şampiyon yazdırmayı alışkanlık haline getiren Minareliköy Spor Kulübü kendi sahasında konuk ettiği Gönyeli Spor Kulübü’nü 13-3 yenerek ikide iki yaptı. Ligin yeni ve kadrosunu güçlendiren ekiplerinden Fota Darts Derneği, önceki sezon Birinci ligde estirdiği fırtınayı bu sene de devam ettireceğe benziyor. Kendi sahasında Beyarmudu Belediyesini 11-5 mağlup eden Fota’da ikide iki yaparak ligin zirvesinde Minareliköyle aynı puanda bulunuyor. Haftanın çekişmeli mücadelesine sahne olan Alsancak Y.S.K ve Cihangir S.K maçını 9-7 skorla kendi sahasında oynayan Alsancak Y.S.K. elde etti ve ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.

Birinci lig A grubunda Diamond Child Darts Derneği ve Ozanköy Spor Kulübü ikinci haftayı da galibiyetle kapatarak altışar puanla ligin zirvesinde yer alırken B grubunda ise Kıbrıs Dart Derneği ve Lefkoşa Spor Birliği bu hafta da rakiplerini yenerek ligde ilk iki sıraya yerleştiler. Birinci ligde bu hafta en farkli galibiyeti deplasmanda alan Kıbrıs Dart Derneği, konuk olduğu Deniz Plaza Spor Derneği’ni 2-14 skorla aldı.

Liglerin ikinci haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan tabloları şöyle;

SÜPERLİG O G B M + - Avg P Minareliköy S.K. 2 2 0 0 25 7 18 6 Fota Darts Derneği 2 2 0 0 21 11 10 6 Gönyeli Darts Birliği 2 1 1 0 22 10 12 4 Alsancak Y. S.K. 1 1 0 0 9 7 2 3 Gönyeli Avcılık At. Kulübü 1 0 1 0 8 8 0 1 Beyarmudu Belediyesi 1 0 0 1 5 11 -6 0 Cihangir S.K. 2 0 0 2 11 21 -10 0 Güzelyurt Darts Birliği 1 0 0 1 2 14 -12 0 Gönyeli Spor Kulübü 2 0 0 2 9 23 -14 0 Fota Darts Derneği 11 - 5 Beyarmudu Belediyesi Gönyeli Darts Birliği 8 - 8 Gönyeli Avcılık At. Kulübü Minareliköy S.K. 13 - 3 Gönyeli Spor Kulübü Alsancak Y. S.K. 9 - 7 Cihangir S.K. Güzelyurt Darts Birliği - Bay

Birinci Lig A Grubu O G B M + - Avg P Diamond Child Darts Derneği 2 2 0 0 23 9 14 6 Ozanköy Spor Kulübü 2 2 0 0 21 11 10 6 Dağyolu Darts Derneği 2 1 1 0 18 14 4 4 Yeni Vadili Darts Dernği 2 1 0 1 16 16 0 3 Mesarya Darts Birliği 2 0 2 0 16 16 0 2 Lefkoşa Darts Birliği 2 0 1 1 13 19 -6 1 Mağusa Kültür Derneği 2 0 0 2 12 20 -8 0 Düzova S.K. 2 0 0 2 9 23 -14 0 Ozanköy Spor Kulübü 10 - 6 Düzova S.K. Mesarya Darts Birliği 8 - 8 Lefkoşa Darts Birliği Diamond Child Darts Derneği 10 - 6 Yeni Vadili Darts Dernği Mağusa Kültür Derneği 6 - 10 Dağyolu Darts Derneği