Kıbrıs Dart Derneği faaliyete geçti Kıbrıs Dart Derneği faaliyete geçti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun organize ettiği takımsal darts liglerinde hafta başında oynanan Süper lig ve Birinci lig maçları ile sezonun ikinci haftası tamamlandı.

Süper ligde sezonun ilk maçına deplasmanda çıkan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, kurdukları güçlü kadrolarıyla ligin şampiyonluk adaylarından Gönyeli Darts Birliği karşısında iyi mücadele ederek 8-8 beraberlikle hanelerine ilk puanlarını yazdırdılar. İsminin önüne şampiyon yazdırmayı alışkanlık haline getiren Minareliköy Spor Kulübü kendi sahasında konuk ettiği Gönyeli Spor Kulübü’nü 13-3 yenerek ikide iki yaptı. Ligin yeni ve kadrosunu güçlendiren ekiplerinden Fota Darts Derneği, önceki sezon Birinci ligde estirdiği fırtınayı bu sene de devam ettireceğe benziyor. Kendi sahasında Beyarmudu Belediyesini 11-5 mağlup eden Fota’da ikide iki yaparak ligin zirvesinde Minareliköyle aynı puanda bulunuyor. Haftanın  çekişmeli mücadelesine sahne olan Alsancak Y.S.K ve Cihangir S.K maçını 9-7 skorla kendi sahasında oynayan Alsancak Y.S.K. elde etti ve ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.

Birinci lig A grubunda Diamond Child Darts Derneği ve Ozanköy Spor Kulübü ikinci haftayı da galibiyetle kapatarak altışar puanla ligin zirvesinde yer alırken B grubunda ise Kıbrıs Dart Derneği ve Lefkoşa Spor Birliği bu hafta da rakiplerini yenerek ligde ilk iki sıraya yerleştiler. Birinci ligde bu hafta en farkli galibiyeti deplasmanda alan Kıbrıs Dart Derneği, konuk olduğu Deniz Plaza Spor Derneği’ni 2-14 skorla aldı.

Liglerin ikinci haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan tabloları şöyle;

SÜPERLİG

O

G

B

M

+

-

Avg

P

Minareliköy S.K.

2

2

0

0

25

7

18

6

Fota Darts Derneği

2

2

0

0

21

11

10

6

Gönyeli Darts Birliği

2

1

1

0

22

10

12

4

Alsancak Y. S.K.

1

1

0

0

9

7

2

3

Gönyeli Avcılık At. Kulübü

1

0

1

0

8

8

0

1

Beyarmudu Belediyesi

1

0

0

1

5

11

-6

0

Cihangir S.K.

2

0

0

2

11

21

-10

0

Güzelyurt Darts Birliği

1

0

0

1

2

14

-12

0

Gönyeli Spor Kulübü

2

0

0

2

9

23

-14

0

Fota Darts Derneği  11   -  5 Beyarmudu Belediyesi

Gönyeli Darts Birliği  8   -  8 Gönyeli Avcılık At. Kulübü

Minareliköy S.K.  13   -  3 Gönyeli Spor Kulübü

Alsancak Y. S.K.  9   -  7 Cihangir S.K.

Güzelyurt Darts Birliği     -   Bay

Birinci Lig A Grubu

O

G

B

M

+

-

Avg

P

Diamond Child Darts Derneği

2

2

0

0

23

9

14

6

Ozanköy Spor Kulübü

2

2

0

0

21

11

10

6

Dağyolu Darts Derneği

2

1

1

0

18

14

4

4

Yeni Vadili Darts Dernği

2

1

0

1

16

16

0

3

Mesarya Darts Birliği

2

0

2

0

16

16

0

2

Lefkoşa Darts Birliği

2

0

1

1

13

19

-6

1

Mağusa Kültür Derneği

2

0

0

2

12

20

-8

0

Düzova S.K.

2

0

0

2

9

23

-14

0

Ozanköy Spor Kulübü  10   -  6 Düzova S.K.

Mesarya Darts Birliği  8   -  8 Lefkoşa Darts Birliği

Diamond Child Darts Derneği  10   -  6 Yeni Vadili Darts Dernği

Mağusa Kültür Derneği  6   -  10 Dağyolu Darts Derneği

Birinci Lig B Grubu

O

G

B

M

+

-

Avg

P

Kıbrıs Dart Derneği

2

2

0

0

26

6

20

6

Lefkoşa Spor Birliği

2

2

0

0

23

9

14

6

Aydınköy Darts Derneği Birliği

2

1

1

0

19

13

6

4

Gazimağusa Darts Birliği

2

1

0

1

17

15

2

3

Coşkuner K.S.S.Derneği

2

1

0

1

15

17

-2

3

Deniz Plaza Spor Derneği

2

0

1

1

10

22

-12

1

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü

2

0

0

2

11

21

-10

0

Düzova Darts Derneği

2

0

0

2

7

25

-18

0

Lefkoşa Spor Birliği  11   -  5 Girne Avcılık Atıcılık Kulübü

Gazimağusa Darts Birliği  13   -  3 Düzova Darts Derneği

Coşkuner K.S.S.Derneği  5   -  11 Aydınköy Darts Derneği Birliği

Deniz Plaza Spor Derneği  2   -  14 Kıbrıs Dart Derneği