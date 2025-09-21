Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvası 2025 başladı.

Ramadan Cemil İşletmeleri merhum direktörü ve spor insanı Hasan Ramadan Cemil adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 15’incisi gerçekleşen Devlet Daireleri arası futbol turnuvasında ilk hafta maçları geride kaldı.

Toplam 11 takımın iki ayrı grupta mücadele ettiği turnuva, İrsen Küçük Ortaokulu (Kermiya) Halı Sahası’nda yapılmakta.

Hasan Ramadan Cemil 15.Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvası’nda ilk hafta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Merkezi Cezaevi - Gümrük Dairesi: 8-6

Sivil Savunma - Din İşleri: 6-10

Devlet Hastanesi - Sosyal Sigortalar: 8-2

B GRUBU

Sağlık Çalışanları - Tarım Bakanlığı: 6-1

Sivil Havacılık - İlköğretim Dairesi: 6-9

Vergi Dairesi (BAY)