Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) U15 Ferdi Klasman Turnuvasını gerçekleştirdi.
20 Eylül Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda U15 Ferdi Klasman Turnuvası yapıldı ve izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı. Oynanan maçlar sonunda kadınlarda Aybige Üstündağ, erkeklerde ise Ivan Blahotin şampiyonluğa ulaştı. Oynanan maçlar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
Kadınlarda dereceye girenler;
1. Aybige Üstündağ (Arucad Anka)
2. Özüm Özel (Gaü)
3. Liva Çevik (Gaü)
4. Ayşe Çubukcu (Gaü)
Erkeklerde dereceye girenler;
1. Ivan Blahotin (Gaü)
2. Sonay Hayatseven (Gaü)
3. Karel Tuğbay (Laü)
4. Celal Beyit (Gönyeli)