Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Haralambos Pruncos ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'nın, Cyprus Forum kapsamında düzenlenen Barış ve Demokrasi Ödülü törenine katılmamasının, organizasyona damga vurduğu bildirildi.

Politis gazetesi, iki başkanın, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Barış ve Demokrasi Ödülü'nü birlikte takdim etmesinin planlandığını, ancak Harmancı’nın, forum programında yer alan ünvanıyla ilgili yaşanan gelişmenin ardından törenden çekildiğini açıkladığını, bunun üzerine Pruncos’un da dayanışma amacıyla törenden çekilme kararı aldığını anımsattı.

Gazete, bu gelişmenin organizasyon kapsamında başka ayrılıklara ve tepkilere de neden olduğunu, ancak Cyprus Forum'da ödül töreninin gerçekleştirildiğini kaydederek, bu yıl, Kıbrıs'ta barış, demokrasi ve insan haklarına katkılarıyla öne çıkan eski Rum Yönetimi Başkanı Yorgos Vasiliu ile “Accept-LGBTI Cyprus” örgütünün kurucu isimlerinden, ilk başkanı Kostas Gavriilidis'in onurlandırıldığını belirtti.

Gazete, Vasiliu’nun ödülünün “Oxygen for Democracy” tarafından, Kıbrıs Türk tarafıyla diyaloğa katkısı, "Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne yönelik sürecindeki rolü" ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik girişimlere uzun yıllar yaptığı katkı nedeniyle verildiğini; bu yıl istisnai olarak verilen İnsan Hakları Yaşam Boyu Ödülü’nün ise toplumun dışlanmış veya marjinalleştirilmiş gruplara yönelik yaklaşımı nedeniyle Gavriilidis'e takdim edildiğini yazdı.

Oxygen for Democracy İcra Kurulu Başkanı Nikolas Kiriakidis’in törende yaptığı konuşmada, son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili olarak, hangi tarafın ünvan konusunda haklı olduğu yönünde yorum yapmayacaklarını söylediğini belirten gazete, Kiriakidis’in ayrıca, konuyu ele alış biçimlerinin, uzun yıllardır ilişkiler kurdukları insanların güvenini zedelediğini kabul ettiklerini ve bu güveni yeniden tesis edeceklerini ifade ettiğini kaydetti.

Habere göre Kiriakidis, verilen ödüllerin soyut bir barış anlayışından ibaret olmadığını belirterek, ödüllerin barış için somut şekilde çalışan kişilere verildiğini söyledi.