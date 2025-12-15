Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum kesiminin olası bir anlaşma için umut ve güven vermediğini belirtti ve "Türkiye ile KKTC arasında varılmış olan 'iki devletlilik' esasında çözüm kararı kapsamında, KKTC Hükümeti ve Cumhurbaşkanı eş güdüm içerisinde hareket etmeli ve buna ters düşülmemeli" dedi.

Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs Rum Yönetiminin amacının "garantörlüğün kaldırılması" olduğunu da ifade etti.