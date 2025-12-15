LTB’den verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamalar doğrultusunda, Boğaziçi köyünde semptomları görülen şap hastalığına karşı LTB, belediye sınırları içerisinde herhangi bir vaka bulunmamasına rağmen, önleyici tedbirleri gecikmeden aldıklarını ve ilgili birimlerin gerekli önlemleri hayata geçirdiklerini açıkladı.

Bu çerçevede 3 bölgede dezenfeksiyon çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor. Ayrıca dünden itibaren mezbahaya giren tüm araçların dezenfektasyonu da yapıldı.

LTB, hastalığın yayılmaması ve şehirdeki üreticileri korumak adına gerekli tüm tedbirleri hayata geçirirken ilgili kurumlarla da istişareyi sürdürüyor.