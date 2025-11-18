Milli badmintoncumuz Nehir Deniz, uluslararası arenadaki yükselişini sürdürerek Büyükler Victor International Championship 2025 turnuvasında final grubunda mücadele etmeye hazırlanıyor. Ankara’da düzenlenecek bu prestijli şampiyonada tek kadınlar kategorisinde ana tabloda final turunda, karışık çiftlerde ise ön eleme turunda korta çıkacak.

Geçtiğimiz ay İstanbul’da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada topladığı değerli puanlarla dünya sıralamasında önemli bir yükseliş kaydeden Nehir Deniz, bu formunu Ankara’ya taşımak için hazırlıklarını titizlikle tamamladı.

Türkiye Badminton Milli Takımı sporcusu olan Nehir Deniz, 18 Kasım 2025 tarihinde İstanbul–Ankara Badminton Federasyonu Olimpiyat Merkezi Spor Salonu’nda başlayacak olan ve Avrupa’nın kalite seviyesi en yüksek turnuvalarından biri kabul edilen Victor International Championship’te raket sallayacak.

Yaklaşık 15 farklı ülkeden 230 üst düzey sporcunun katılacağı dev organizasyonda yer alacak olan Nehir Deniz, ülkemizi hem tek kadınlar hem de karışık çiftler kategorisinde temsil edecek. Milli sporcumuz dün Ankara’ya hareket ederek turnuva hazırlıklarının son aşamasına geçti.