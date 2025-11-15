Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, dün Cumhuriyet Korteji düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın organize ettiği kortejde, Lefkoşa bölge okullarından yaklaşık 3 bin öğrenci 100’er metrelik KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağı taşıdı.

Diren Çemberi Anıtı’ndan başlayan bando eşliğindeki kortejde, 100’er metrelik KKTC ve TC bayrakları taşındı.

Cumhurbaşkanlığı’nda son bulan kortejin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman öğrencileri selamladı.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen programda, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Tuna Ebru Akergül günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, Şht. Tuncer İlkokulu öğrencisi Nudem Karadeniz “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ve Türk Maarif Koleji öğrencisi Mert Terzioğlu “Cumhuriyet’in Işığında” adlı şiiri okudu.

Ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Programın tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman öğrencilerle fotoğraf çektirdi.