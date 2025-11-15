Güney Kıbrıs’ta dün "Kıbrıs, halkına aittir", "Birleşik bir halk asla yenilmez" ve "Kıbrıs, Birleşik, Federal" sloganları atan Rum gençlere faşistler saldırdı.
AKEL’in gençlik örgütünün düzenlediği etkinlikte ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ bayrakları taşındı, Kıbrıs’ta ortak vatandan bahsedildi.
Bunlara karşı çıkan, ‘Kıbrıs’ın Yunanistan’a ait olduğunu’ iddia eden ‘bütün Türklerin ve yabancıların Ada’dan atılmasını’ savunan EOKA t-şörtlü faşist ELAM gençleri AKEL’in gençlerine saldırdı.
Ellerinde Yunan bayrakları taşıyan ELAM’cı gençler, "Naziler fırınları neden inşa etti?’’ sloganları attı.
AKEL’in gençlik örgütü EDON’dan yapılan açıklamada, yapılanların bir nefret örünü olduğuna dikkat çekildi, sloganlar kınandı.
ELAM’cı gençlerin vatanseverlikten uzak yetiştiğine işaret edilen açıklamada, ‘’Okullarda faşizmin normalleşmesine izin vermeyeceğiz’’ denildi.