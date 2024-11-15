KKTC’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serin, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi 2.Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, , Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Tufan Erhürman ve Türkiye'den Ana Muhalefet CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Tören, anıta çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Anıt Özel Defteri'nin Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve TC Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Orgeneral Ergün tarafından imzalamasıyla sona erdi.

-Cumhurbaşkanı Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atamız, KKTC’nin 41’inci kuruluş yıldönümünde bir kez daha manevi huzurunuzda bulunuyoruz. İlke ve devrimlerinizi kalpten benimseyen Kıbrıs Türk halı, laik ve demokratik yapısını koruyarak Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle bilim ve çağdaşlık yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin zaferle taçlandığı bu anlamlı günde, hem aziz şehitlerimizi anmak, hem de size olan saygımızı bir kez daha dile getirmek için buradayız. Kıbrıs Türkleri, en zor anlarında sizden aldıkları ilhamla Kıbrıs’ta Türklüğü koruma mücadelesi vermiş ve bu yolda büyük fedakarlıklarda bulunmuştur. Sizlerin bize aşıladığı o sarsılmaz mücadele ruhu ve kurucusu olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği sayesinde kazandığımız özgürlüğümüzü aynı inançla koruyacağımıza ant içtik. Bize bıraktığınız ışık, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Bu duygularla sizi bir kez daha derin saygı ve minnetle anıyoruz”

-Cevdet Yılmaz

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“KKTC’nin 41’inci kuruluş yıldönümünü, Kıbrıs türkü kardeşlerimizle fikir ve gönül birliği içerisinde, coşku ve gururla kutluyoruz. Tarihimizden aldığımız kuvvetle Milli Davamız Kıbrıs meselesine sahip çıkıyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kalkınması ve güçlenmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Anavatan ve garantör Türkiye Cumhuriyeti’nin dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk kardeşlerimizin hürriyetinin, hukukunun ve refahının muhafazası ve geliştirilmesi yönündeki ahdi ve tarihi sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceğini teyit ediyor, aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz”

-Orgeneral Ergün

2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün şunları yazdı:

“Aziz Türk milletinin bağımsızlığı için ömrünü adayan, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk. KKTC’nin kuruluşunun 41’inci yıldönümünde büyük bir coşku ve gururla huzurunuzdayız. Esareti asla kabul etmeyen zulme karşı daima mukavemet gösteren Kıbrıs Türk halkı, şanlı mücadelesini demokratik ve sosyal bir hukuk devleti kurarak tüm dünyaya haykırmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak , mücahit Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak, KKTC’nin güvenliğini sağlamak maksadıyla her şartta vazifemizi yerine getirme kararlılığıyla sizi, silah arkadaşlarımızı ve KKTC’nin kurulmasında büyük ve destansı mücadele yürüten devlet büyükleri ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.”