Lefkoşa ve Gönyeli bölgelerinde meydana gelen ev açma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan Binbir Surat Operasyonu kapsamında 4 kişi tutuklandı.

Polisin, bölgede 28 Ağustos-12 Kasım 2024 tarihleri arasında meydana gelen ev açma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili yürüttüğü operasyon sonucunda zanlı olarak görülen K.Ç.(K-55), N.Ç.(K-43), D.Ç.(K-36) ve S.B.(K-39) tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturma sonucunda, tutuklanan kişilerin Lefkoşa’da bir ikametgahın kapısını açıp içeriye girdikten sonra, yatak odası içerisinde muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyaları da çaldıkları tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

-Boytam’a otopsi

Balıkesir’de evinin garajında rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Serhat Boytam’ın (E-42) ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı.

Kan ve doku örnekleri alınan Boytam’ın kesin ölüm sebebi, yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacak.

Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda, yasal statüsü olmadan izinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı.

Soruşturma sürüyor

-Ev ve araç yangını

Akçay’da bir ikametgahda muhtemelen çalışır durumdaki çamaşır kurutma makinesinin elektrik kablolarının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, söz konusu çamaşır kurutma makinesi ile muhtelif beyaz eşyalar, 6 adet mertek, alüminyum pencere yanarak zarar gördü. Isı ve dumandan dolayı ise evin tüm duvarları islendi.

Lapta’da bir inşaat şirketine ait işçi evinin önünde, park halinde bulunan VP 807 plakalı çift kabin araçta meydana gelen yangın sonucu, konu aracın motor ve iç kabin kısmı yanarak zarar gördü.

Her iki yangınla ilgili soruşturma sürüyor.