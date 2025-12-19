Cumhurbaşkanlığı’nda “Yeni Yıl Basın Resepsiyonu” yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman tarafından düzenlenen etkinliğe ülkedeki basın mensupları katıldı.

Resepsiyon boyunca Cumhurbaşkanı Erhürman ve eşi, basın mensuplarıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Erhürman kısa bir konuşma da yaparak, yaklaşık 55 gündür görevde olduklarını ve çok yoğun günler geçirdiklerini kaydetti.

Uzun bir aradan sonra tekrar dünyayla buluşmaya, birlikte adımlar atmaya çalıştıklarını belirten Erhürman, bunun yanında ülke içindeki görevlerine dikkat çekti, hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.

Erhürman, bu noktadan sonra artık daha hızlı hareket edeceklerini vurgulayarak, 2026 yılına “Bu memleketten bir şey olmaz.” cümlelerini geride bırakarak girileceğini ifade etti.

“Ben her zaman telefonunuzun ucundayım.” diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, herhangi bir sorunda basın emekçilerinin kendisine çekinmeden ulaşabileceğini söyledi.

2026 yılının ifade özgürlüğünün daha da gelişeceği, iletişim kurulabilecek, barış ve huzur dolu bir yıl olması temennisinde bulunan Erhürman, çocuklar için daha fazla çalışma sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “İyi ki varsınız. Basınımızla gurur duyuyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.