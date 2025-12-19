İkamet izni işlemlerinde sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenlenerek tedavüle sürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 14’e yükseldi.

Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” soruşturma kapsamında 5 kişi daha tutuklandı.

Soruşturma kapsamında zanlı sayısı 15’e çıkarken, 12 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Yenicami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir, eşi Kezban Özdemir ,Aycan Yenigür Avano,Jumahal Narova’nın ise bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru, olguları aktardı.

Polis, Yenicami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir, muhasebeci olan eşi Kezban Özdemir ve Aycan Yenigür Avano’nun, Qasım Ali’nin yardımıyla Abubakar Abubakar için Gulshan Rejepovyyev’in yardımıyla Narkuly Rozykulyye için Jumahal Narova’nın yardımıyla, Enejan Sharipov için, Enejan Sharipov’un yardımıyla Bashim Sharipov için Joshgunov Mıraj’ın yardımıyla para karşılığında Guldovlet Serdarova ve Farhat Jorayev için sahte sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenlediklerini söyledi.

Polis, zanlıların sahte kira sözleşmelerini Kezban Özdemir ile Aycan Yenigür Avano adına bulunan Hatay Sokak’taki 4 ayrı apartman dairesi üzerinden yaptıklarını açıkladı. Polis, Abubakar Abubakar’dan 6 bin TL, Narkuly Rozykulyye’den 10 bin TL, Enver Hojamammedov’dan 15 bin TL, Bashim Sharipov’dan 470 dolar, Oguldovlet Serdarova’dan 12 bin 500 TL ve Farhat Jorayev’den 10 bin TL alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların sahte kira sözleşmelerini vergi dairesinde tedavüle sürüp onaylattıklarını söyledi. Polis, Aycan Yenigür Avano, Selim Özdemir ile Kezban Özdemir’in temin etmiş oldukları kira sözleşmelerini para karşılığında anlaştıkları şahıslara ikametgah belgesi ile birlikte vererek, LPM Polis Muhaceret Şubesine tedavüle sürülmesini sağlayıp, o şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatılmasını ve onaylanmasını sağlayarak sahtekarlıkla kayıt ve para temin ettiklerini kaydetti.

Polis, 10 zanlının 15 Aralık’ta tutuklandığını, muhtarlık ofisinde arama yapıldığını, Özdemir çiftine ait cep telefonlarının, kira sözleşmeleri ve evrakların emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlı Aycan Yenigür Avano’nun evinde yapılan aramada ise 3 bilgisayar, kira sözleşmelerin bulunduğunu ifade etti.

Polis, 3 zanlının ise 17 Aralık’ta tutuklandığını kaydetti. Polis, mahkemeye çıkarılan 12 zanlıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlı Jumahal Narova, Enver Hojamammedov, Miras Joshgunov ve Farhat Jorayev’in KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduklarını belirterek, tutuklu yargılanmalarını, diğer zanlıların ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, ülkede kaçak yaşam süren 4 zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi. Yargıç, 7 zanlının ise 30’ar bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için bir kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamaları, haftada bir gün ıspat- vücut yapmalarına emir verdi. Yargıç, zanlı Narkuly Rozykulyyev’in ise 90 bin TL nakit teminat yatırmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına karar verdi.