Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Yerli Ürünler Haftası çerçevesinde gelecek kuşaklara üretimin önemini anlatmak amacıyla yarın etkinlik düzenleyecek.

Odadan yapılan açıklamaya göre, KTSO'da saat 09.00’da başlayacak etkinliğe, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Esin Leman Lisesi ve Değirmenlik Lisesi’nden 150 öğrenci katılacak.

Etkinlikte, öğrencilere, ülkedeki üretim sektörleri, faaliyet alanları ve ürünler hakkında görsel sunumlar yapılacak.

Ayrıca, bazı yerli firmalar açacakları stantlarla ürünlerini gençlere tanıtacak.