AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği’nin desteğiyle, AB Bilgi Merkezi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin iş birliği ile gerçekleştirilen 2025 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödül Töreni pazartesi saat 19.00’da AB Bilgi Merkezi’nde yer alacak.

Başarılı gazetecilere ödüllerinin takdim edileceği tören, AB yetkilileri ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek.

Kıbrıs Türk toplumunda araştırmacı gazetecilik standartlarının yükselmesini desteklemeyi ve bu alandaki çalışmaların görünürlüğünü artırmayı hedefleyen bu yarışma; ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele gibi önemli konulara dikkat çeken başarılı gazetecileri ödüllendirmeyi amaçlıyor.