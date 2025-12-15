Grand Sapphire Resort & Casino, atletizm camiasının önemli organizasyonlarından biri olan “Atletizmin Oscarları” ödül törenine ev sahipliği yaparak spora ve sporculara verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası platformlarda başarı elde eden sporcular ile antrenörlerin onurlandırıldığı gecede, atletizme emek veren isimler bir araya geldi. Tören, sporun birleştirici gücünü ve başarı kültürünü ön plana çıkaran anlamlı anlara sahne oldu.

Organizasyon kapsamında, Grand Sapphire Resort & Casino’nun spora verdiği destek ve ev sahipliği dolayısıyla Genel Müdür Sayın Ogün Özata’ya teşekkür plaketi takdim edildi. Plaket, başarıya ve emeğe verilen değerin yanı sıra, kurumun sosyal sorumluluk yaklaşımının da bir göstergesi olarak sunuldu.

Grand Sapphire Resort & Casino yetkilileri, sporun ve sporcunun gelişimine katkı sağlamayı kurumsal sosyal sorumluluk anlayışlarının temel unsurlarından biri olarak gördüklerini vurgulayarak, bu anlayışla spora olan desteklerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.