Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Siyasi Konular ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Antalya Diplomasi Forumu'nda gerçekleştirilen görüşmede, Güven Artırıcı Önlemlere ve Kıbrıs sorununa ilişkin son durum ele alındı, görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a görüşmede Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün yapacağı temasların ardından bu akşam adaya dönecek.