İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü.

Karşılıklı hediye teatisi de yapılan görüşmede Oğuz, Çiftçi’ye Conifa Euro 2026 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda birinci gelen KKTC Futbol Milli Takımı’nın formasını takdim etti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın kendilerine hep destek olduğunu, özellikle iç güvenlikle ilgili meselelerde temaslarda bulunduklarını belirterek iş birliklerinin devam edeceğini vurguladı.

Göçle mücadele konusunda KKTC’nin önemli yol aldığını belirten Oğuz, Türkiye’nin desteğiyle Göçle Mücadele Merkezi’nin kurulduğunu anımsattı.

Ülke iç güvenliği ve sınır kapıları güvenliğiyle ilgili son model teknolojinin ülkeye gelmesi adına çalışmaların sürdüğünü aktaran Oğuz, Türkiye İçişleri Bakanlığı ile iş birliklerinin devam edeceğini yineledi.

TC İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de, bakanlıklar arası iletişim ve iş birliğinin devam edeceğini kaydetti.

Ziyaretlerinin maksadının da bakanlıklar arasındaki iş birliklerini artırmak olduğunu söyleyen Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine verdikleri öneme işaret etti.

“İki ülke arasındaki iş birliğini ne kadar geliştirirse karşılıklı güvenliğimizi de o kadar arttırmış, güvenliği daha da pekiştirmiş olacağız.” diyen Çiftçi, iş birliği yapılabilecek çok çeşitli alanlar olduğunu ve bu alanları yeniden gözden geçireceklerini belirtti.

BAŞÇERİ İLE GÖRÜŞME

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ülkedeki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de görüştü.