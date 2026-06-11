Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi önceki gece KKTC’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün sabah Mustafa Çiftçi’yi kabul etti.

Çiftçi’nin resmi ziyaretleri kapsamındaki kabulde, hediye teatisi de yapıldı.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi kabul etti.

Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği ziyarette, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Çiftçi’ye, Meclis tarafından hazırlanan bir hediye sundu.

Öztürkler, flüt şeklinde hazırlanan hediyenin ilk kez verildiğini ifade ederek, flütün, aynı anda karşılıklı üflenerek ses çıkardığını, “İki nefes tek ses” ve birlik beraberlik için dizayn edildiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kabulde yaptığı konuşmada, göreve yeni geldiğini ifade ederek, Azerbaycan ve KKTC ziyaretlerine verdiği öneme işaret etti.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında derin, kardeşlik bağları bulunduğunu ifade eden Çiftçi, bu çerçevede iki bakanlık arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmek amacıyla çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Meclis Başkanı Öztürkler de, Çiftçi’ye yeni görevinin hayırlı olması temennisini ileterek, ilk kez yapılan KKTC ziyareti ile karşılıklı ziyaretlerin daha anlamlı ve önemli olduğuna dikkat çekti.

Meclis yerleşkesi ile bilgi veren ve Çiftçi’yi, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye armağanı olan yerleşkede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Öztürkler, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sarsılmaz ve kopmaz bağlar olduğunu, ziyaretlerin de bu çerçevede önemli ve hassas olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nden yapılan ziyaretlerin her zaman KKTC’ye güç verdiğini belirten Öztürkler, Rum yönetiminin silahlanma üzerine anlaşmalar yaptığını, adayı askerleştirmek için adımlar attığını ama Kıbrıs Türk halkının anavatan Türkiye sayesinde güven ve huzur içinde olduğunu vurguladı.