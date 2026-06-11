Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, siyaset anlayışlarının temelinde bölme ve parçalama değil, halkın birliği ve iradesinin bulunduğunu belirterek, halkla birlikte yollarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman şöyle dedi:

“Siyasette bölünmeden, parçalanmadan, kutuplaşmadan medet umanlar olabilir elbette. Hep oldu zaten!

Hep olduğu için bu konularda fena halde deneyimliyiz. En son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bunun şahikasını yaşadık herkesin bildiği gibi!

Ciddiyet, sabır, soğukkanlılık, kararlılık dörtlüsünü o dönemde netleştirdik.

Bence bu yoğun enerjiyi bu halk için daha yararlı olacak işlere harcamak çok daha verimli olur. Hatta bir değişiklik yapıp, oturup sakince bir kitap okumak ve düşünmek bile çok daha yararlı!

Çünkü boşuna çaba! Halkımız çok iyi biliyor: Ne böleriz, ne böldürtürüz. Ne kutuplaştırır, ne de kutuplaştırma çabalarına malzeme ya da izin veririz.

Bizim siyasetimizin dayanağı bölme, parçalama değil, halkımızın birliği ve iradesi.

Bu yolda, halkımızla birlikte, emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.”