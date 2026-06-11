Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’a yönelik yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukuna verdiği güçlü destek için teşekkür etti.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan, bölgede yeni gerilimler yaratmaya çalışan herkesin bunun bedelini çok ağır ödeyeceğini bilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamalar dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

Üstel, KKTC olarak, Anavatan Türkiye ile tam bir uyum ve dayanışma içerisinde, halkın meşru haklarını korumaya ve iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel mesajında şu ifadelere de yer verdi;

“Cumhurbaşkanı’nın da ifade ettiği gibi, Ada’da hırsları cüsselerini aşan bazı çevrelerin dış güçlerden aldıkları cesaretle Kıbrıs Türk halkının geleceği ve Doğu Akdeniz’deki dengeler üzerinde hesap yapmaya çalışmaları beyhude bir çabadan öteye geçemeyecektir.

Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan, bölgede yeni gerilimler yaratmaya çalışan herkes bilmelidir ki bunun bedelini çok ağır öder.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukuna yönelik herhangi bir girişime karşı Anavatan Türkiye’nin ortaya koyduğu kararlı duruş, halkımıza güven vermektedir. Kıbrıs Türk halkı, egemen eşitliğinden, devletinden ve geleceğinden asla vazgeçmeyecektir.

Bu vesileyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye Cumhuriyeti’ne Kıbrıs Türk halkına verdikleri güçlü destek için bir kez daha teşekkür ediyorum.”