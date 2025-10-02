Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezon yarış festivali, “Race Fest” organizasyonu ile devam ediyor. Hem “Auto Show” hem de “Time Attack” yarışlarının yapılacağı organizasyon 2025 sezonunun 5’inci etkinliği olacak. 2025 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Time Attack Şampiyonası’nın ise üçüncü organizasyonu olacak. Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğu ve Carlot Auto’nun organizasyon sponsorluğunda yapılacak sezonun üçüncü yarışı oldukça yoğun katılımlı bir etkinliğe sahne olacak. Radyo Juke ve Near East Bank’ın katkılarıyla, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ise iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon Cemsa Sporting Center’de olacak.

4 EKİM CUMARTESİ 16.00’DA BAŞLAYACAK, İLK KEZ TÜM PİST KULLANILACAK

4 Ekim 2025 Cumartesi günü gerçekleştirecek olan organizasyonda sezonun ilk 2 yarışında olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik şeklinde olacak. 15.00’de kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak ve 16.00’da ilk aracın start alacağı “Time Attack” yarışı başlayacak. Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte ön kayıtlar 6’sı kadın olmak üzere 50’ye ulaştı. Ön Çeker Araçlar Sınıfı, Arka İter Araçlar Sınıfı, Dört Çeker Araçlar Sınıfı, Kadınlar Ön Çeker Araçlar Sınıfı, Kadınlar Arka İter Araçlar Sınıfı, Kadınlar Dört Çeker Araçlar Sınıfı, Gençler Sınıfı ve Takımlar ve Genel Klasman olmak üzere toplamda 9 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Hazırlanacak parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için ter dökecek. İlk kez pistin tümü Time Attack yarışında kullanılacak. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Auto Show alanı bu kez halı sahaların yanında olacak. “Drift Show” ve “Burnout” da Auto Show alanında olacak.