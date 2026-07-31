Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası'ndan(KTEZO) verilen bilgiye göre, Makine Mühendisleri Odası’nda bir araya gelen, KTEZO'ya bağlı Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği yetkilileri, KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yanıker ve İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini değerlendirdi.

Görüşmede kayıt dışı çalışanların önlenmesi, mesleki yeterliliğin artırılması, iş güvenliği ve kalite standartlarının yükseltilmesi ve sektörde faaliyet gösteren tüm uygulayıcıların belirlenen kurallara uygun hizmet vermesini sağlayacak ortak çalışmalar ele alındı.

Açıklamada, daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Müteahhitler Birliği ile biraraya gelerek denetlenmelerle ilgili ortak çalışma başlatma kararı aldığı belirtildi.