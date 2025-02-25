Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün toplandı. Genel Kurulda dün Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi de görüşülerek oy birliğiyle onaylandı.

Genel Kurul, bugün saat 10.00’da denetim gündemiyle toplanacak.

Bakanlar Kurulu tarafından 26 Eylül 2023’te Devlet Planlama Örgütü'ne (DPÖ) “yatırım danışmanlığı” yapmak üzere “sözleşmeli personel” olarak istihdam edilen Özgür Yeleğen’in, sözleşmesi bitmesine rağmen 5 ay boyunca devletten maaş çekmesi, dün Meclis’te yeniden gündem oldu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Sayıştaylığa; Yeleğen dahil, işe gitmeyen, sözleşmesi bitmesine rağmen kamudan maaş çeken, yasaya aykırı üçlü kararnameyle ataması yapılan kişilere maaş ödenmesi konusunda araştırma yapılması için başvuruda bulunduklarını da kaydetti.

Meclis Genel Kurulu toplantısında kürsüye çıkan Barçın, yasaya aykırı atamalar ve sözleşme uzatmaları olduğunu vurguladı, sözleşmesi bitmesine rağmen 5 ay işe gitmeden maaş alan personel olduğunu anımsattı.

Bu konuyu geçen hafta da gündeme getirdiğini anımsatan Barçın, iddialarını doğrular şekilde söz konusu kişinin sözleşmesinin Bakanlar Kurulu kararıyla uzatıldığını söyledi.

Barçın, Maliye Bakanı’nın böyle bir durum varsa gereğini yerine getireceği konusunda söz verdiğini ifade ederek, Özdemir Berova’dan yanıt beklediklerini ifade etti.

DİN İŞLERİ BAŞKANI’NIN ATANMASINDA DA “USULSÜZLÜK” İDDİASI…

Din İşleri Başkanı’nın atamasıyla ilgili de eleştiride bulunan Barçın, Din İşleri Dairesi Yasası’na göre daire içinden müdür atanacak kişinin yöneticilik hizmetleri sınıfında en az 3 yıl çalışması gerektiğini ifade ederek, bu niteliğe haiz olmayan bir kişinin Başbakan’ın önerisi ve Cumhurbaşkanı’nın onayıyla atandığını söyledi.

Barçın, “Kişilerle bir derdimiz yok. Yasalara uygunlukla derdimiz var. Anayasayı delik deşik ettiniz, çıkardığınız yasalara da uymuyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Barçın, Sayıştaylığa işe gitmeyen, sözleşmesi bitmesine rağmen kamudan maaş çeken, yasaya aykırı üçlü kararnameyle ataması yapılan kişilere maaş ödenmesi konusunda araştırma yapılması için başvuruda bulunduklarını da kaydetti.

BEROVA: “BİZ ÖYLE BİR BULGUYA RASTLAMADIK. SAVCILIKTAN DA GÖRÜŞ ALACAĞIZ”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, kürsüyle çıkarak Barçın’ı yanıtladı, sözleşmeli personel alım yönetimlerini bozanın, genişletenin CTP’nin de hükümette olduğu dörtlü koalisyonda olduğunu belirtti.

İddiaların Sayıştaylığa iletildiğini kaydeden Berova, “Biz öyle bir bulguya rastlamadık. Savcılıktan da görüş alacağız. Yasaların gereğini yerine getireceğiz” dedi.

BARÇIN: “BU KİŞİ SÖZLEŞMESİ BİTMESİNE RAĞMEN YASAYA AYKIRI ŞEKİLDE 5 AY MAAŞ ÇEKTİ Mİ ÇEKMEDİ Mİ?”

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Bu kişi sözleşmesi bitmesine rağmen yasaya aykırı şekilde 5 ay maaş çekti mi çekmedi mi, çekti ve Bakanlar Kurulu Savcılık görüşü olmadan süreyi uzattı.” ifadelerini kullandı.

Yerinden söz alan Maliye Bakanı Özdemir Berova, Barçın’ı propaganda yapmak ve “sapla samanı” karıştırmakla suçladı.