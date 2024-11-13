Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümete, “(Meclis Başkanı seçimi) Gelin bu hukuksuzluğa son verin, istişareler sonucu belirlenecek bir adayı CTP olarak 19 milletvekili ile destekleyelim” çağrısı yaptı.

Erhürman, “Hükümet krizi kaosu” nedeniyle Meclis’te oluşan kilitlenmeyi açacak bir formül ortaya koyduklarını ve bu formülün olumlu karşılanmasını beklediklerini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilçe başkanları, milletvekilleri ve MYK ile yaptığı değerlendirme toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı.

Erhürman, parti yetkili kurullarında Mecliste yaşanan kaosu değerlendirdiklerini söyledi.

"Hükümetin kendi içinde yaşadığı krizi Meclis’e yansıtmaya çalıştığını, hükümetin içindeki krizin üzerinin örtülmeye çalışıldığını" ifade eden Erhürman, "bu kriz ve kaosu" ancak erken seçimin temizleyeceğini kaydetti.

Bu yöndeki duruşu sergilemeye devam edeceklerini belirten Erhürman, CTP olarak Meclis’e sahip çıkacaklarını ve çalışması için, üzerlerine düşen sorumluluk içinde her şeyi yapacaklarını vurguladı.

CTP olarak diyalog çağrısı yaptıklarını ama yanıt gelmediğini belirten Erhürman, diyalog kurulsa da mücadeleden vazgeçilemeyeceğini, üç geçersiz mühür ile seçilmeyen bir kişinin seçilmiş gibi yapılmasını doğru kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Erhürman, istişareler sonucu belirlenecek bir milletvekiline CTP olarak 19 milletvekili ile destek vereceklerini belirterek, “Bu hukuksuzluğa son verin istişareler sonucunda belirlenecek adaya destek vereceğiz” dedi.

Meclis Başkanı adayının en başından istişareler sonucunda belirlenmesi gerektiğini ancak UBP’nin kendi sandıklarından çıkan adayı belirlediğini ifade eden Erhürman, erken seçim çağrılarının da geçerli olduğunu ancak şimdi bu kilidin açılması için formül ürettiklerini kaydetti.