Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri, dünyanın en prestijli yabancı dil değerlendirme kurumlarından biri olan Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen Cambridge Young Learner Sınavları'nda yüzde 100 başarı elde etti. Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri; okuma, yazma, dinleme ve konuşmadan oluşan dört ana dil becerisini ölçüp değerlendiren "Cambridge Sınavları"nda elde ettikleri başarılarının ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de düzenlenen törenle “Cambridge Sertifikalarını aldı.

Yabancı dil eğitimine büyük önem veren Yakın Doğu İlkokulu, Cambridge Üniversitesi ile yaptığı müfredat çalışmaları sonucu, İngilizce derslerinin yanı sıra matematik, fen ve bilgisayar derslerini de İngilizce olarak sunuyor. Deneyimli öğretmen kadrosu, İngilizce müfredat kapsamında öğrencileri titizlikle sınavlara hazırlarken, ailelerle sağlanan güçlü iş birliği sayesinde her öğrencinin bireysel yetenek ve ihtiyaçlarına uygun sınavlara yönlendirilmesi sağlanıyor.

Bu yıl toplam 114 öğrencisinin katıldığı “Cambridge Young Learner Sınavları”nda; Yakın Doğu İlkokulu’ndan 32 öğrenci “Starters”, 63 öğrenci “Movers”ve 19 öğrenci “Flyers” sınavında başarılı olarak Cambridge Sertifikası almaya hak kazandı. 15 puan üzerinden yapılan değerlendirmede, 60 öğrenci 15 puan, 23 öğrenci 14 puan, 15 öğrenci 13 puan alarak büyük bir başarı gösterdi. Ayrıca, KET sınavında başarılı olan beş öğrenciden ikisi ‘Distinction’, üçü ise ‘Merit’ derecesi elde etti.

Fatma Coşar: “Öğrencilerimizin, İngilizceyi bir araç olarak değil yaşamlarının bir parçası olarak benimsemelerini hedefliyoruz.”

“Öğrencilermizin, dil becerilerini gösteren dört ana alanda üstün başarı göstermeleri, sadece akademik başarılarının değil, aynı zamanda öz disiplin, özveri ve çalışma azimlerinin de bir sonucudur” diyen Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Fatma Coşar, “Aldıkları nitelikli dil eğitimini böylesine önemli platformda sergileme başarısı gösteren her öğrencimizle gurur duyuyoruz” dedi. “Cambridge Üniversitesi ile yürüttüğümüz müfredat çalışmaları sayesinde öğrencilerin İngilizceyi bir araç olarak değil, yaşamlarının bir parçası olarak benimsemelerini hedefliyoruz” ifadelerini kullanan Coşar, bu durumun öğrencilerin gelecekteki akademik hayatlarına olduğu kadar sosyal hayatlarına da büyük bir değer kattığını vurguladı.