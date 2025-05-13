Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, yapımı tamamlanan Ağırdağ Boğaz Spor Tesisleri’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Çelebi’ye, Ağırdağ Muhtarı Hasan Piro, kulüp başkanı Hüseyin Dayı ve kulüp yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Tesisleri yerinde inceleyen Başkan Çelebi, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Bölgemizde bulunan tüm sahalarda olduğu gibi, Ağırdağ Boğaz'da da gençlerimizin daha sağlıklı ve konforlu koşullarda spor yapabilmesi için gerekli destek ve yardımları vermeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.