Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi, Ankara’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, 6–8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti (TC) kurumlarıyla Avrupa Birliği süreçleri, iş birliği alanları ve ortak projeler ele alındı.

Heyet, TC Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay ile görüşerek, Türkiye–KKTC ilişkileri çerçevesinde AB ile yürütülen çalışmalar ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ile yapılan görüşmede ise, KKTC’nin AB müktesebatına uyum sürecindeki güncel gelişmeler ve iş birliği imkânları ele alındı.

Ziyaret kapsamında ayrıca TC Tarım ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ferhat Çolak ile temaslarda bulunularak, tarım alanında uluslararası iş birlikleri, AB destek mekanizmaları ve teknik kapasite geliştirme konuları görüşüldü.

Açıklamada, temasların Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ve Avrupa Birliği ile yürütülen süreçlerde eşgüdümün artırılmasına katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.