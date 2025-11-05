Mecliste yine nisap krizi yaşandı. Saat 10:00’da toplanacağı açıklanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün yine nisabın sağlanamaması nedeniyle toplanamadı.

Saat 9:00'da Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'in Hamburg Türk Basın Birliği heyetini kabul edeceği nedeniyle Meclis dün saat 12:30'a ertelenmişti.

Hükümet meclisi açmak için yeterli sayıyı bulamayınca muhalefetten destek istedi ancak muhalefet “Sorumluluk size ait” diyerek destek vermeyi reddetti.

Dünkü gündemde milletvekillerinin güncel konuşmaları yer alıyordu.

Hükümetin nisabı sağlayabilmesi için 26 vekile ihtiyacı bulunurken, önceki gün mazeretli olan Ekonomi Bakanı, UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra UBP milletvekilleri Hasan Taçoy, İzlem Gürçağ Altuğra ve Ali Pilli’nin Meclis’e gitmemesi nedeniyle Genel Kurul açılamamıştı.

Taçoy’un daha sonra katılmasıyla önceki gün üç saat gecikmeli açılabilen Meclis, dün ise yurt dışında görevlendirilmeleri nedeniyle mazeretli olan UBP milletvekili Ahmet Savaşan, DP Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yokluğu ile birlikte, nisaba destek vermeyen bir hükümet milletvekili nedeniyle toplanamadı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, ülkedeki siyasal atmosfer oldukça hararetli bir hale geldi. UBP içindeki muhaliflerin yönetime bayrak açması, hükümet için sancılı günlerin başlayabileceğini gösterdi. UBP içinde “Taçoy Grubu” olarak bilinen muhalifler, iki gündür Meclis’te nisaba destek vermiyor.