Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Şef Tolga Atalay Ün yönetiminde gerçekleştirilecek konserlerde kemanda Aslı Sıla Akdağ, obuoda Eylül Can Akdağ, viyolonselde Pınar Bayraktar ve fagotta Tılsım Bufe Muratal solist olarak yer alacak.

Konser programında Wolfgang Amadeus Mozart’ın Yaylılar için Adagio ve Füg eseri, Joseph Haydn’ın Senfonik Konçertant adlı eseri ile Mozart’ın 41 No’lu Senfonisi seslendirilecek.

Konserler 26 Mart’ta saat 20.00’de ODTÜ-KKK Kalkanlı RRD Konser Salonu’nda ve 27 Mart saat 20.00’de ise Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğu, KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğu ve ODTÜ KKK iş birliğiyle düzenlenen konserler halka açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek.