Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi iş birliğinde düzenlenen 21. Kıbrıs İpek Koza Festivali yoğun ilgi gördü.

Bellapais (Beylerbeyi) Köy Meydanı’nda yer alan festivale, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bazı milletvekilleri ve siyasi parti liderleri de katıldı.

Festivalde resmi açılış ve konuşmaların ardından Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Etkinlikte gün boyunca festival alanında kurulan stantlarda el işi ürünler, yerel lezzetler ve kültürel çalışmalar ziyaretçilerle buluştu.

Festival alanındaki sergiler ve stantlar da ziyaret edildi. Festival kapsamında Neslihan Taylan Tülbentçi ile Eren Aksoylu’nun hazırladığı “Kıbrıs’ta Kuşlar” fotoğraf sergisi, Özlem Kuyucuoğulları’nın “Şapkalardaki İpek Kozalar” sergisi ve Beylerbeyi Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı “İpek Böceği El İşi Sergisi” ziyaretçiler tarafından ilgiyle gezildi.

Müzik etkinlikleri kapsamında Emre Turan Trio ve Burhan Aktaş Trio sahne alırken, MSc, Gurme Şef Mustafa Şah tarafından “Gourmet Chef / Eco Festivals” konulu sunum yapıldı. Günün ilerleyen saatlerinde Girne Genç Sanat Severler Derneği Kadınlar Grubu halk dansları gösterisi sundu. Festivalin ikinci günü, Serdar Kavaz ve Grubu’nun konseriyle sona erdi.

Festival bugün Bellapais Köy Meydanı’nda yapılacak etkinliklerle devam edecek. Festivalin son gün programında kitap tanıtımları, şiir dinletileri, koza el işi atölyesi, halk dansları gösterileri, sunumlar ve konserler yer alacak.