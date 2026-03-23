Aralarında çevre örgütleri, oda, sendika ve derneklerin de bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütü, "Meclis Genel Kurulu kararıyla alçak orman arazilerinin icarı ve devri ile ilgi yasa değişikliği yapılarak ormanlar başka maksatlar için verilmek istendiği" gerekçesiyle, Meclis önünde basın açıklaması yaptı ve yasa değişikliği çalışmasının geri çekilmesini istedi.

Ortak açıklamayı okuyan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir, milletvekillerine çağrıda bulunarak “Yasayı geri çekin. Bu düzenlemeye oy kullanan tüm milletvekilleri, kararın siyasi ve toplumsal sorumluluğu doğrudan sizlere aittir…Bu unutulmayacak ve toplum vicdanında yargılanacaktır” ifadelerini kullandı.

Yeşil Barış Hareketi’nin söz konusu yasa değişikliğini mahkemeye taşıdığını da hatırlatan Sahir, yapılanları," hukukun üstünlüğüne müdahale, yargı sürecinin bertaraf edilmeye çalışılması ve yasama yetkisinin kötüye kullanılması" olarak niteledi.

Sahir, sözlerini “Ormanlar halkındır; devredilemez” diyerek tamamladı.

Ortak açıklamada imzası bulunan kuruluşlar şöyle:

Yeşil Barış Hareketi, Orman Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, KKTC Avcılık Federasyonu, KTAMS, HÜR-İŞ Federasyonu, KTOEÖS, KTÖS, DAÜSEN, KOOP-SEN, DEV-İŞ, EL-SEN, KAMU-SEN, ÇAĞ-SEN, BASIN-SEN, Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası

Makine Mühendisleri Odası, Yerbilim Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Taşkent Doğa Parkı, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Biyologlar Derneği, Kıbrıs Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KEMA), İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, Mağusa Kültür Derneği, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, Altın Patiler Derneği, Karşıyaka Dayanışma Kurumu (Karmadak), Karpaz Dostları Derneği, Cittaslow Yeniboğaziçi Çevre Platformu, Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), Her Daim Doğa Dostları, Yeşilköy İnisiyatifi, Doğa ve Kültür Derneği, Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi, KUŞKOR, Toplumsal Varoluş Derneği (TOVAD), Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, Vakıflar ve Din İşleri Emekliler Derneği, Kıbrıs Türk Barış Derneği, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Kıbrıs Sanat Derneği(KSD), Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), Arif Hasan Tahsin Vakfı, Kuzey Kıbrıs Yavaş Yaşam Derneği, Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Çevre Koruma Vakfı (ÇEKOVA), Gençlik Federasyonu, Sivil Afet Timi, Veteriner Hekimler Sendikası, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Temiz Ada, Sevgi ve Umut Derneği (SU-DER), Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Derneği, Baraka Kültür Merkezi, Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği (YENDER), Patika Doğa Sporları Derneği, Dağdoğan Yürüyüş Ekibi Akademi, Lefke Cittaslow Üretici Kadınlar, Lefke Turizim Derneği, Güzelyurt Gençlik Derneği, İskele Gençlik Derneği, Lefke Gençlik Derneği, Lefkoşa Gençlik Derneği, Mağusa Gençlik Derneği, Girne Gençlik Derneği.