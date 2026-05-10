Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “50. Yıl Bahar Pikniği” düzenlendi.

UBP’den verilen bilgiye göre, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, etkinlikte partililerle bir araya geldi.

Etkinlikte yaptığı konuşmada, UBP’nin köklü bir geçmişe ve güçlü teşkilat yapısına sahip olduğunu belirten Üstel, partinin her geçen gün daha da büyüyen bir aile olduğunu ifade etti.

Görevde bulundukları dört yıllık süreç boyunca halka hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirten Üstel, milletvekilleri, bakanlar ve parti örgütleriyle birlikte ülkenin her bölgesine hizmet ulaştırmak için büyük bir özveri ortaya koyduklarını söyledi.

UBP’nin en büyük gücünün birlik ve beraberliği olduğunu dile getiren Üstel, “Bugün burada oluşan tablo, partimizin ne kadar güçlü bir dayanışma ruhuna sahip olduğunun en açık göstergesidir. UBP dimdik ayaktadır ve halkıyla birlikte yoluna kararlılıkla devam etmektedir” dedi.

Konuşmasında yaklaşan süreçte hayata geçirilecek projelere de değinen Üstel, hizmet siyasetini kesintisiz sürdüreceklerini belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı. Üstel, “Bizim hedefimiz sadece bugün değil, geleceği de inşa etmektir. Halkımıza verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan da UBP’nin 50’nci yılının büyük bir heyecan ve gurur içerisinde kutlandığını belirtti. Savaşan, yıl boyunca sosyal ve kültürel birçok etkinlik ve eğitim programı hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Bugün burada sadece bir piknikte değil; aynı gönülde, aynı inançta ve aynı hedefte buluşuyoruz. Birlik ve beraberliğimizi tüm ülkeye güçlü şekilde göstermeye devam edeceğiz” dedi.