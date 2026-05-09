Ülkemizin ilk sivil toplum örgütlerinden biri olan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, kültürel paylaşımı etkinliklerle birlikte harmanlayarak, kadın dayanışmasını öne çıkarmaya özen gösteren yaklaşımı ile 7 Mayıs Perşembe günü Anneler Günü bağlamında Yeşilırmak'a bir gezi düzenledi.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Halide Tunceri ve yönetim kurulu organizasyonuyla gerçekleşen Yeşilırmak gezisi kapsamında Güzelyurt'taki Arkeoloji Müzesi de ziyaret edildi. Geziye katılan üyeler tarafından oldukça beğenilen Arkeeoloji Müzesi sonrasında Yedidalga'da keyifli bir kahve molasından sonra Yeşilırmak' ta zengin ürün çeşitleriyle, bölgenin Kadın Kooperatif üyeleri karşıladı. Burada hem alış-veriş, hem öğle yemeği yiyen Kadınlar Birliği üyeleri oldukça keyifli bir gezi yaşadı.

Yapılan geziyle ilgili kısa bir açıklama yapan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Halide Tunceri, “Gerek Güzelyurt Arkeoloji Müzesi ziyareti, gerekse Yeşilırmak’taki üretici kadınlara destek vermek, taze ürünleri satın almak, bir yandan öğle yemeğini dostlarla paylaşmak güçlü bir dayanışma, ortak bir mutluluk olmuştur. G0nün en şanslı annelerini seçmek için çekilen kuralarda heyecan ve neşe yaşanmaya değerdi. Birlikte söylenen şarkılar, paylaşılan anektodlar, hepimizin arasında, geçmişe uzanan bağlarımızın güne yansıması gibiydi.” dedi.

Başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak, katılım gösteren herkese teşekkürlerini sunan Tunceri, tüm anne ve anne adaylarının da Anneler Günü’nü en içten dilekleriyle kutladı.