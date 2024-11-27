Creditwest Bank'ın kullanıcı dostu mobil uygulaması West Notifier üzerinden kolayca oluşturulabilen QR kodlar, havale işlemlerini saniyeler içinde tamamlama imkanı sunuyor.

Kuzey Kıbrıs'ta bankacılık işlemleri artık çok daha hızlı ve kolay!

Creditwest Bank, müşterilerine sunduğu yenilikçi çözümlerle bir kez daha fark yaratıyor. Geliştirdiği QR kod teknolojisi ile West Notifier uygulaması üzerinden havale işlemlerini basitleştiren banka, sektörde bir ilke imza atıyor.

West Notifier kullanan Creditwest Bank müşterileri bir başka West Notifier uygulaması kullanan kişilerin hesap bilgilerine ait QR kod ile hızlı ve güvenli bir şekilde para transferi yapmak mümkün.

Creditwest Bank, bu yenilikle müşterilerine zaman kazandırırken, aynı zamanda hata riskini de minimize ediyor. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde herkesin kolaylıkla kullanabileceği bu sistem, bankacılık işlemlerini daha da pratik hale getiriyor.

Teknolojiye yaptığı yatırımlarla müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Creditwest Bank, QR kodlu havale sistemiyle Kuzey Kıbrıs bankacılık sektöründe yeni bir standart belirliyor. Bu yenilikçi hizmet, hızlı ve güvenli işlem yapmak isteyen herkes için ideal bir çözüm sunuyor.

WEST NOTIFIER UYGULAMASINDA NELER VAR?

WEST NOTIFIER UYGULAMASI HIZLI VE GÜVENLİ HİZMET SUNARKEN DAHA PRATİK HALE GETİRİLDİ

West Notifier sayesinde hesap bakiyenizi görüntüleyebilir, anında fatura ödeyebilir, vadeli hesaplarınızın vade günü geldiğinde, bildirim alabilir ve yatırım yapabilir, hesap ekstrenizi ve kredi kartı harcamalarınızı kolayca görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca tüm bankalar arasında hızlıca ve kolayca 7/24 para transferi gerçekleştirebilirsiniz.

YURT İÇİ/YURT DIŞI BANKALARINA PARA TRANSFERİ 7 GÜN, 24 SAAT PARA TRANSFERİ ARTIK MÜMKÜN

West Notifier sayesinde yurt içi/yurt dışı tüm para transferleri gerçekleşebilir, yurt içi ve TR bankaları arasında para transferi ise 7 gün 24 saat anında yapılabiliyor.

Kurların sıkça hareketli olduğu bu dönemde West Notifier Döviz Kur Alarmı sayesinde kur dilediğiniz seviyeye geldiği zaman bildirim alabilir, döviz alış ve satış işlemi gerçekleştirilebilir, güncel mevduat faiz oranlarını tek tıkla öğrenilebilir, kredi kartınızın kayıp veya çalıntı durumunda hemen uygulama üzerinden bildirimini yapabilir, kartınızı online alışveriş kullanıma açıp kapayabilir, dönem içi kredi kartı harcamalarınızı uygulama içerisinden taksitlendirebilir, kredilerinizi takip edebilir, ödeme planına tek tıkla erişebilir, taksit günü geldiğinde ödemeniz ile ilgili bildirim alarak ödeme işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Borsa İstanbul ile satın aldığınız hisse portföy takibi, hisse alış/satış ve emirler işlemleri yapabilirsiniz.